Перерисовать контуры из tif в вектор

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки182 просмотра
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Приветствую, уважаемые! Необходимо перерисовать простые контурные изображения в вектор (coreldraw)

Бюджет: 500 рублей

9 лет назад
iOmen
Антон 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
$10
1 день
Сотрудничеством доволен. Максимальное сходство с рисунком. Рекомендую к сотрудничеству!
Приятно работать с Антоном! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)
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