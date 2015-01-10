Постер для сайта

Добрый день, Необходимо перерисовать векторный арт маленькой игры (fla файл базового арта имеется). Для изменений в fla файле необходим Adobe Flash CS6 Размер картинок должен оставаться таким же. Игра для перерисовки -- http://townden.com/html5/test06/v2.html 3 анимации (кот, собака, мышь) -- перерисовать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта kinokraft.net сделать постер главной новости "Ожидаемые фильмы 2015 года".
Размер изображения примерно 800*500.
Формат .png или .jpg
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт9 лет назад
Для экспериментального производства (первое время мелкое производство, потом – может быть и массовое) или даже для маркетингового эксперимента – необходимо разработать дизайн простых форм одежды: 1. Юбка, 2. Шапка, 3. Шарф, 4. Рубашка. Интересуют варианты, ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $12
В наличие есть готовый растровый патерн, но черновой вариант. Нужно его сделать на чистовик в векторе. Картинка во вложении. На его основе сделать еще две пары оформительских элементов для сайта. Картинка во вложении. Оплата по факту ...Завершен9 лет назад
придумать и отрисовать персонажа для юридического сайта «Юридический помощник». Что это должно быть — мультяшный человек-юрист, или что-то другое, сказать сложно. Нужно видеть. Отдаю на ваш креатив. Персонаж планируется разместить в логотипе, и внизу сайта (как минимум). Сам ...Завершен9 лет назад
Нужен человек, который УМЕЕТ (а не просто рисует) рисовать принты по Дота 2. Если вы не слышали об этой игре или знакомы с ней лишь поверхностно, не пишите — ничего путного не выйдет. Нужен человек, у ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нарисовать часть дома с дымоходом и с печью для сауны 1 дымоход через стену 2 дымоход через перекрытие и крышу пример - http://absolut-i.com.ua/dumohod_v_dome.html http://absolut-i.com.ua/dumohod_po_fasadu.html можно в таком же стиле или http://pe4ka.com.ua/montazh/Завершен9 лет назад
нужно убрать текст на каждой картинке, где то обрезать и привести в порядок.Картинки домов и на них наложены надписи. Пишите цену за сколько вы готовы сделать. Пример скину в личное сообщение.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
Необходимо в четко в заданные сроки нарисовать несколько качественных иллюстраций разной тематики. Более подробная информация в личном сообщении. Оплата достойнаяЗавершен9 лет назад
- $53
Здравствуйте! Необходимо обработать готовую иллюстрацию на зимний манер. Т.е. добавить снега, одеть людей и т.д. Подробности лично.Завершен9 лет назад
- $10
Ширина 1420, высота 600 пикселей. Тема статьи "Автоматизация зачисления безналичных платежей". Т.е. нужна иллюстрация-импровизация на банковскую тему. Примеры стиля в приложении.Завершен9 лет назад