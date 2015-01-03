Перерисовать векторный арт маленькой игры

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок305 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день,

Необходимо перерисовать векторный арт маленькой игры (fla файл базового арта имеется).

Для изменений в fla файле необходим Adobe Flash CS6

Размер картинок должен оставаться таким же.

Игра для перерисовки -- http://townden.com/html5/test06/v2.html

3 анимации (кот, собака, мышь) -- перерисовать составляющие части объектов входящих в анимацию. Флеш подставит новые части в уже готовую анимацию

Анимация столкновения -- состоит из 4-х картинок

Пример:

анимация уже сделана в Adobe Flash CS6 … она перемещает статические объекты, а сами статические объекты надо перерисовать, а анимацию не нужно менять

попытался нарисовать http://townden.com/html5/test06/example.jpg

Дополнительно необходима кнопка вкл/выкл звука (будет добавлена на первую страницу игры)

Так же просьба в названиях игры добавить цифру 2 --> Pet Park 2

Время работы не сильно критично, больше важна приемлемая стоимость.

Для ознакомления добавлен animalpark.fla файл (http://townden.com/html5/test06/animalpark.fla ). В нем много не используемого арта и анимации.

На картинке animation.jpg (http://townden.com/html5/test06/animation.jpg ) показано где расположена используемая в игре анимация. Ее элементы необходимо перерисовать.

В файле "pet park 2 art.zip" (http://townden.com/html5/test06/pet-park-2-art.zip ) находится весь пакет картинок (кроме кнопки вкл/выкл звука).

Можно перерисовывать используя картинки из данного архива. Единственное, элементы анимации необходимо перерисовывать в

Adobe Flash CS6 т.к. потом происходит экспорт анимации в виде спрайт-листов.

Стиль перерисовки желательно что бы соответствовал первоначальному арту. Как выразился один из художников "огромные головы, гигантские глаза, кислотные цвета и вселенская милота" :)

Если у вас есть наработки других зверей, можно нарисовать и других зверушек.

работаю программистом и создал эту игру. Игра была создана по заказу, арт был предоставлен заказчиком.

Новый заказчик попросил внести изменения в игру и использовать новый арт (первоначальный арт я не могу использовать, т.к. у меня нет прав на него). После просмотра нового варианта игры заказчик будет принимать решение покупать ее или нет.

С уважением,

Владислав

PS можно оформить через "Безопасные сделки"

9 лет назад
_Vlad_UA
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Отрисовать паттерн

    $12

    В наличие есть готовый растровый патерн, но черновой вариант. Нужно его сделать на чистовик в векторе. Картинка во вложении. На его основе сделать еще две пары оформительских элементов для сайта. Картинка во вложении. Оплата по факту ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Придумать и отрисовать персонажа для юридического сайта

    придумать и отрисовать персонажа для юридического сайта «Юридический помощник». Что это должно быть — мультяшный человек-юрист, или что-то другое, сказать сложно. Нужно видеть. Отдаю на ваш креатив. Персонаж планируется разместить в логотипе, и внизу сайта (как минимум). Сам ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Крутецкие принты по игре Dota 2

    Нужен человек, который УМЕЕТ (а не просто рисует) рисовать принты по Дота 2. Если вы не слышали об этой игре или знакомы с ней лишь поверхностно, не пишите — ничего путного не выйдет. Нужен человек, у ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать часть дома с дымоходом

    Нарисовать часть дома с дымоходом и с печью для сауны 1 дымоход через стену 2 дымоход через перекрытие и крышу пример - http://absolut-i.com.ua/dumohod_v_dome.html http://absolut-i.com.ua/dumohod_po_fasadu.html можно в таком же стиле или http://pe4ka.com.ua/montazh/

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать ковер

    Здравствуйте, друзья! Нужно сделать 2 ковера для видео курсов. тема - парикмахерское искусство. по одному у меня есть представление (чисто схематическое) как он должен выглядеть, к второму есть старый, но он мягко говоря дилетантский. Заявки без цены ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад