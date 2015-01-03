В наличие есть готовый растровый патерн, но черновой вариант. Нужно его сделать на чистовик в векторе. Картинка во вложении. На его основе сделать еще две пары оформительских элементов для сайта. Картинка во вложении. Оплата по факту ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Необходимо перерисовать векторный арт маленькой игры (fla файл базового арта имеется).
Для изменений в fla файле необходим Adobe Flash CS6
Размер картинок должен оставаться таким же.
Игра для перерисовки -- http://townden.com/html5/test06/v2.html
3 анимации (кот, собака, мышь) -- перерисовать составляющие части объектов входящих в анимацию. Флеш подставит новые части в уже готовую анимацию
Анимация столкновения -- состоит из 4-х картинок
Пример:
анимация уже сделана в Adobe Flash CS6 … она перемещает статические объекты, а сами статические объекты надо перерисовать, а анимацию не нужно менять
попытался нарисовать http://townden.com/html5/test06/example.jpg
Дополнительно необходима кнопка вкл/выкл звука (будет добавлена на первую страницу игры)
Так же просьба в названиях игры добавить цифру 2 --> Pet Park 2
Время работы не сильно критично, больше важна приемлемая стоимость.
Для ознакомления добавлен animalpark.fla файл (http://townden.com/html5/test06/animalpark.fla ). В нем много не используемого арта и анимации.
На картинке animation.jpg (http://townden.com/html5/test06/animation.jpg ) показано где расположена используемая в игре анимация. Ее элементы необходимо перерисовать.
В файле "pet park 2 art.zip" (http://townden.com/html5/test06/pet-park-2-art.zip ) находится весь пакет картинок (кроме кнопки вкл/выкл звука).
Можно перерисовывать используя картинки из данного архива. Единственное, элементы анимации необходимо перерисовывать в
Adobe Flash CS6 т.к. потом происходит экспорт анимации в виде спрайт-листов.
Стиль перерисовки желательно что бы соответствовал первоначальному арту. Как выразился один из художников "огромные головы, гигантские глаза, кислотные цвета и вселенская милота" :)
Если у вас есть наработки других зверей, можно нарисовать и других зверушек.
работаю программистом и создал эту игру. Игра была создана по заказу, арт был предоставлен заказчиком.
Новый заказчик попросил внести изменения в игру и использовать новый арт (первоначальный арт я не могу использовать, т.к. у меня нет прав на него). После просмотра нового варианта игры заказчик будет принимать решение покупать ее или нет.
С уважением,
Владислав
PS можно оформить через "Безопасные сделки"
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