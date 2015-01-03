Добрый день,

Необходимо перерисовать векторный арт маленькой игры (fla файл базового арта имеется).

Для изменений в fla файле необходим Adobe Flash CS6

Размер картинок должен оставаться таким же.

Игра для перерисовки -- http://townden.com/html5/test06/v2.html

3 анимации (кот, собака, мышь) -- перерисовать составляющие части объектов входящих в анимацию. Флеш подставит новые части в уже готовую анимацию

Анимация столкновения -- состоит из 4-х картинок

Пример:

анимация уже сделана в Adobe Flash CS6 … она перемещает статические объекты, а сами статические объекты надо перерисовать, а анимацию не нужно менять

попытался нарисовать http://townden.com/html5/test06/example.jpg

Дополнительно необходима кнопка вкл/выкл звука (будет добавлена на первую страницу игры)

Так же просьба в названиях игры добавить цифру 2 --> Pet Park 2

Время работы не сильно критично, больше важна приемлемая стоимость.

Для ознакомления добавлен animalpark.fla файл (http://townden.com/html5/test06/animalpark.fla ). В нем много не используемого арта и анимации.

На картинке animation.jpg (http://townden.com/html5/test06/animation.jpg ) показано где расположена используемая в игре анимация. Ее элементы необходимо перерисовать.

В файле "pet park 2 art.zip" (http://townden.com/html5/test06/pet-park-2-art.zip ) находится весь пакет картинок (кроме кнопки вкл/выкл звука).

Можно перерисовывать используя картинки из данного архива. Единственное, элементы анимации необходимо перерисовывать в

Adobe Flash CS6 т.к. потом происходит экспорт анимации в виде спрайт-листов.

Стиль перерисовки желательно что бы соответствовал первоначальному арту. Как выразился один из художников "огромные головы, гигантские глаза, кислотные цвета и вселенская милота" :)

Если у вас есть наработки других зверей, можно нарисовать и других зверушек.

работаю программистом и создал эту игру. Игра была создана по заказу, арт был предоставлен заказчиком.

Новый заказчик попросил внести изменения в игру и использовать новый арт (первоначальный арт я не могу использовать, т.к. у меня нет прав на него). После просмотра нового варианта игры заказчик будет принимать решение покупать ее или нет.

С уважением,

Владислав

PS можно оформить через "Безопасные сделки"