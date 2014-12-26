Сделать ковер

Здравствуйте, друзья!

Нужно сделать 2 ковера для видео курсов. тема - парикмахерское искусство. по одному у меня есть представление (чисто схематическое) как он должен выглядеть, к второму есть старый, но он мягко говоря дилетантский.

Заявки без цены и сроков не рассматриваю!!!