Сделать ковер

Нужно красивым подчерком написать текст, всего два предложения, отсканировать и предоставить это в PNG. сделать быстро :)
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Здравствуйте, друзья!
Нужно сделать 2 ковера для видео курсов. тема - парикмахерское искусство. по одному у меня есть представление (чисто схематическое) как он должен выглядеть, к второму есть старый, но он мягко говоря дилетантский.
Заявки без цены и сроков не рассматриваю!!!
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