Рождественский плакат

Задание состоит в следующем. 1. Разработка игрового персонажа - предпочтительно животное или существо, возможно робот. Изображение в виде наброска или эскиза. В дальнейшнм (после реализации функционала проекта) отрисовка картинки персонажа в размере, ориентировочно, 800х600 для заставки. 2. Отрисовка спрайтов ...
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Нужен дизайн рождественского поздравительного плаката. Слова "Христосъ Раждается, славите!", шрифт церковный (в черновике во вложении использован шрифт slavonic, можно взять любой похожий). Цвет и дизайн - на усмотрение исполнителя, цветовая гамма - зимняя. Возможно, интересно будет, если на буквы сверху положить снег. Можно использовать елочные веточки.
Конечный размер при печати - высота 30см, ширина 3-4 м. (будем печатать на листах А4 и склеивать их).
Срок - до 4.01.15
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