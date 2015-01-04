Рождественский плакат

Нужен дизайн рождественского поздравительного плаката. Слова "Христосъ Раждается, славите!", шрифт церковный (в черновике во вложении использован шрифт slavonic, можно взять любой похожий). Цвет и дизайн - на усмотрение исполнителя, цветовая гамма - зимняя. Возможно, интересно будет, если на буквы сверху положить снег. Можно использовать елочные веточки.

Конечный размер при печати - высота 30см, ширина 3-4 м. (будем печатать на листах А4 и склеивать их).

Срок - до 4.01.15