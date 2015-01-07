Разработка паттерна и декоративных элементов

Требуется разработать для фона сайта паттерн и декоративные элементы в винтажном стиле. За основу взять логотип и тематику сайта (дам в личку исполнителю).

Условия: Исполнитель сначала разрабатывает 2 эскизных варианта, подойдет и карандашный рисунок. Я смотрю - выбираю, и после делаете на чистовик.

Оплата 1000 р. на WM по факту передачи исходных материалов. Оплата в рублях без привязки к курсу $.

Интересуют иллюстраторы-профи.