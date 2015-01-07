Разработка паттерна и декоративных элементов

$20
Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок252 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработать для фона сайта паттерн и декоративные элементы в винтажном стиле. За основу взять логотип и тематику сайта (дам в личку исполнителю).

Условия: Исполнитель сначала разрабатывает 2 эскизных варианта, подойдет и карандашный рисунок. Я смотрю - выбираю, и после делаете на чистовик.

Оплата 1000 р. на WM по факту передачи исходных материалов. Оплата в рублях без привязки к курсу $.

Интересуют иллюстраторы-профи.

9 лет назад
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
kaidash
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$20
2 дня
Заказывал разработку паттерна для сайта. Дмитрий разработал прекрасный скетч, который лег в основу дальнейшей разработки.
Иван отличный заказчик. К сожалению, я не смог завершить работу по личным обстоятельствам, но Иван отнёсся с пониманием, за что я благодарен. Рекомендую!