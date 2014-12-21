Нужно сделать изображение кабинета с мебелью.

Нужна интересная иллюстрация,рисунок или фото для последующего нанесения на ткань по принципу шелкографии. Изображение может быть как ч/б, так и из двух или трех цветов, также рассматриваю вариант фотоколлажа. Предпочтение отдаю психоделическому/абстрактному изображению. Готов обсудить ...