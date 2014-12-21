Нужно сделать изображение кабинета с мебелью.

Надпись "Эко-Дерево" внизу заменить на "Мегалесмаркет", адрес сделать " 119634 г. Москва, ул. Шолохова 30, эл адрес www.megalesmarket.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подробности по запросу.
Оплата по факту выполнения.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $12
По тз отрисовать буклет, примеры выполненной работы во вложении, информацию для буклета брать с сайта сушивгеше.рф Пример выполненной работы на 8 разворотов, тз на 4 Оплата в рублях 600рЗавершен9 лет назад
Делаем рассылку клиентам, нужно для текста сделать картинку. Основные элементы: Новогодние шары, елочка, X2 (смысл акции подарить при покупке в два раза больше), сам текстИллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно нарисовать около 35 качественных коллажей азартной тематики для публикации на сайте. Размер каждого коллажа ~750х450 px. Коллажи должны быть нарисованы профессиональным дизайнером, с применением различных графических эффектов. Более подробно при личной переписке. Оплата 400 рублей ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть чертеж коттеджного поселка в PDF. Нужно отрисовать приблизительно вот такое http://www.avilla.ru/karta/Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт9 лет назад
Отрисовать лого из аттача в векторе. Большего разрешения в растре нет. Для надписей использован шрифт EXO 2 Сдача работы - файл (eps или ai) + PNG в 1600dpiЗавершен9 лет назад
Нужна корпоративная новогодняя открытка на тему спецтехники. Указывайте, пожалуйста, свои расценки. Для примера открытка прошлого года.Завершен9 лет назад
- $1000
Требуются чёрно-белые зарисовки в стиле комикса gen13 (пример №1 на фотографии), предположительно карандашом, основа которых- девушка. Исполнителю работы высылаются черновые работы будущих зарисовок (пример №2 на фотографии), содержащие, частично или полностью, расположение тела и примерный ...Иллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт9 лет назад
Наша группа http://vk.com/idilbaby Необходимо: графическое оформление группы - аватар большой, прикрепленная картинка, графическое меню, аватары фотоальбомов, watermark.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна интересная иллюстрация,рисунок или фото для последующего нанесения на ткань по принципу шелкографии. Изображение может быть как ч/б, так и из двух или трех цветов, также рассматриваю вариант фотоколлажа. Предпочтение отдаю психоделическому/абстрактному изображению. Готов обсудить ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт9 лет назад