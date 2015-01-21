Отрисовать лого в векторе

Мы хотим добавить в определенные категории товаров сайзчарты, и нам нужны картинки, которые будут понятно объяснять, что нужно померять клиенту, чтобы подобрать правильный размер. На всех картинках должно быть графическое изображение товара, с обозначением необходимых измерений. Изображения ...