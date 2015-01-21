Отрисовать лого в векторе

Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки119 просмотров
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Отрисовать лого из аттача в векторе.

Большего разрешения в растре нет.

Для надписей использован шрифт EXO 2

Сдача работы - файл (eps или ai) + PNG в 1600dpi

9 лет назад
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$7
1 день
Отличная работа!
Все отлично! Сотрудничеством доволен
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