Изготовление чёрно-белых зарисовок девушек

Требуются чёрно-белые зарисовки в стиле комикса gen13 (пример №1 на фотографии), предположительно карандашом, основа которых- девушка. Исполнителю работы высылаются черновые работы будущих зарисовок (пример №2 на фотографии), содержащие, частично или полностью, расположение тела и примерный сюжет. Требуется закончить рисунок с прорисовкой одежды и/или нижнего белья, аксессуаров, рук, ног, причёски и т.д.

Необходимо около 400 рисунков. Работа проводится с января по июнь-июль месяцы. Цена договорная, зависит от качества и креативности рисунка- планируется оплата за каждую штуку (от 150 до 300 рублей).

Кто заинтересовался данной работой прошу прислать мне на почту [email protected] пример вашей дорисовки девушки (пример взять из приклеплёной фотографии) для оценки вашего творчества и дальнейшего сотрудничества.