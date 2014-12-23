Векторизовать изображение

Иллюстрации и РисункиЗавершен24 заявки336 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть исходное изображение - нужного его перевести в вектор

9 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
zaozabot
Ярослав 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
65 отзывов
9 лет назад
$35
2 дня
Задача выполнена четко и качественно. Все устроило. Рекомендую!
Четкое задание, быстрое согласование и оплата. Рекомендую!