Дорисовать элементы для сайта

Добрый день!

Есть сайт http://ruyan-master.ru/

Если, для примера, перейдете в карточку товара

http://ruyan-master.ru/podveski/sergi-koni-sun , то увидите, что часть контента выходит за приделы фона с рамкой

http://joxi.ru/D2P4d5DuJEEV23

Чтобы это исправить и все было красиво, нужно справа и слева добавить какой-то элемент, который можно будет повторять, и тем самым, растягивать фон по высоте http://joxi.ru/KAgkB48CK0DJAl

Если важен psd, постараемся найти.

Указывайте пожалуйста сроки и цены. Спасибо!