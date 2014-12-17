Дорисовать элементы для сайта

Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок252 просмотра
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Добрый день!

Есть сайт http://ruyan-master.ru/

Если, для примера, перейдете в карточку товара

http://ruyan-master.ru/podveski/sergi-koni-sun , то увидите, что часть контента выходит за приделы фона с рамкой

http://joxi.ru/D2P4d5DuJEEV23

Чтобы это исправить и все было красиво, нужно справа и слева добавить какой-то элемент, который можно будет повторять, и тем самым, растягивать фон по высоте http://joxi.ru/KAgkB48CK0DJAl

Если важен psd, постараемся найти.

Указывайте пожалуйста сроки и цены. Спасибо!

9 лет назад
Natalia-V
Наталья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
staf13
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Виктор и в этот раз справился оперативно и профессионально! Рада сотрудничеству. Рекомендую)
Отличный заказчик, четко поставлена задача, моментальная оплата. Однозначно рекомендую!