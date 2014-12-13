Нужно разработать принт для футболки

Иллюстрации и РисункиЗакрыт17 заявок242 просмотра
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Необходимо сделать рисунок тайского боксера для нанесения на заднюю часть футболки.

Стиль изображения рисованный, как в игре Street Fighter.

9 лет назад
valech
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад