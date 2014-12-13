Нужны макеты для поздравительных открыток

Иллюстрации и РисункиЗакрыт14 заявок232 просмотра
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Размеры открыток 10х10 см и 10х15 см.

Нужны полноцветные изображения с использованием минимального количества мелких элементов.

Работы должны быть уникальными (новыми, нарисованными Вами и нигде ранее не опубликованными), хорошо покупаемыми (заинтересованность людей).

Тематика:

- "С Днем Рождения" - 3 макета

- "Поздравляю!" - 4 макета

- "Я тебя люблю" - 2 макета

- "Отличного настроения" - 2 макета.

Желательно использование рукописных шрифтов.

9 лет назад
SvetlanaMorozova
Светлана 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад