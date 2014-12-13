Нужны макеты для поздравительных открыток

Необходимо сделать рисунок тайского боксера для нанесения на заднюю часть футболки. Стиль изображения рисованный, как в игре Street Fighter.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Размеры открыток 10х10 см и 10х15 см.
Нужны полноцветные изображения с использованием минимального количества мелких элементов.
Работы должны быть уникальными (новыми, нарисованными Вами и нигде ранее не опубликованными), хорошо покупаемыми (заинтересованность людей).
Тематика:
- "С Днем Рождения" - 3 макета
- "Поздравляю!" - 4 макета
- "Я тебя люблю" - 2 макета
- "Отличного настроения" - 2 макета.
Желательно использование рукописных шрифтов.
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