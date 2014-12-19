Нужно отрисовать герб для гравировки

Иллюстрации и РисункиЗавершен14 заявок241 просмотр
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Нужно отрисовать заново и сдать в векторе контуры герба. Будем по нему делать гравировку. Рисунок во вложении, нужен только герб. Размер примерно 2х3 см.

Жду срок+стоимость.

9 лет назад
jvolkova
Юлия 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
zaja
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$11
1 день
Поработали над отрисовкой сложного герба для гравировки. Мои впечатления: оооочень оперативно! Качественно. При этом бюджетно :) Очень рекомендую!
Отличная заказчица! Требования к выполнению работы четкие и понятные. Оплата работы мгновенная.