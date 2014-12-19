Нужно отрисовать герб для гравировки

Добрый день! Есть сайт http://ruyan-master.ru/ Если, для примера, перейдете в карточку товара http://ruyan-master.ru/podveski/sergi-koni-sun , то увидите, что часть контента выходит за приделы фона с рамкой http://joxi.ru/D2P4d5DuJEEV23 Чтобы это исправить и все было красиво, нужно справа и слева добавить ...