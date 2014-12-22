Перерисовать иллюстрацию

$7
Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок242 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Просьба перерисовать картинку, чтобы не была похожа на оригинал, но суть сохранилась. Изменить ракурс, отрисовку ванной, краники и т.п.

Желательный формат - PSD в слоях, чтобы можно было изменить текст, цвет и тп.

Оплата 500 руб. Яндекс-Деньги, WMR

Долларов нету.

Не забывайте писать срок и стоимость, а то не смогу принять в исполнители.

9 лет назад
deiww
53 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
namesurename
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Отличная работа. Александр подошел к делу с душой. Задачу понял с первого раза, ничего переделывать не пришлось. Буду заказывать еще.
Владислав четко описал задачу, оплатил сразу после приема, только положительные впечатления.