Перерисовать иллюстрацию

Просьба перерисовать картинку, чтобы не была похожа на оригинал, но суть сохранилась. Изменить ракурс, отрисовку ванной, краники и т.п.

Желательный формат - PSD в слоях, чтобы можно было изменить текст, цвет и тп.

Оплата 500 руб. Яндекс-Деньги, WMR

Долларов нету.

Не забывайте писать срок и стоимость, а то не смогу принять в исполнители.