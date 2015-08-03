deiww

Владислав Дмитриев deiww

 
53 годаРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Отрисовать в Illustrator

    $12

    Формат итогового файла: EPS CMYK 300px/in, версия не выше CS6, 15х15 см, кривые, без градиентов, черный - K100%, остальные цвета взять с  RGB картинки. Шрифт максимально похожий. ФЛАГМАН - точные размеры. Срок до 17 августа, 10 ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перенести автосерию из MailChimp в Unisender

    $45

    В MailChimp есть настроенная автоматическая серия писем (8-10 шт.) с ветвлением в зависимости от поведения читателя. Нужно, сделать такую же автоматическую серию в Unisender. Перенести логику и содержание писем. Контакты переносить не нужно. Только для исполнителей имеющих опыт с автоматизациями в ...

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Серия рисунков (стиль - перо и акварель)

    $100

    Нарисовать 11 картинок. Эскиз с пояснениями прилагается. Можем дополнительно обсудить работу в скайпе. Готов рассказать замысел по каждой. Будут использоваться в каруселях (FB, Инстаграм). Мне кажется, стиль - перо (карандаш) и акварель. Если есть другие предложения, предлагайте. Обязательно! Прикрепите ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • JS скрипт для мобильной верстки

    Ищется JS программист с навыками верстки. Необходимо, обеспечить возможность увеличения картинок на мобильных устройствах. Требования: чистый JS, IE 9+ На странице http://www.petsgroomer.ru/otchety/otchet_sentyabr_2017/ адаптивная верстка. На ней находятся изображения разного размера, части из них присвоен css класс "intext_c". Такие картинки при низких ...

    HTMLCSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Отзывы с Яндекс-Маркета через API

    Доработать класс получения и вывода отзывов с Яндекс-Маркета. Наш магазин размещается на Яндекс-маркете. Задача на сайте выводить отзывы о магазине. Через API Маркета  https://tech.yandex.ru/market/content-data/doc/dg/reference/shop-id-opinion-docpage/ получаем отзывы о магазине фильтруем 4 и 5 звездочек создаем массив отзывов (заглушка есть), выводим функцией render(имеется). Пример вывода http://www.galstuk-kupit.ru/ Результаты ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • PHP класс для работы с API Почты для домена Яндекса

    $25

    По сути нужно получить количество новых писем https://tech.yandex.ru/pdd/doc/reference/email-counters-docpage/ На входе массив адресов почтовых ящиков и др. необходимой информации. Мультикурлом делаем запрос на все ящики. В исходный массив добавляем статус выполнения запроса, общее количество непрочитанных писем, количество писем, полученных после последней проверки почтового ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Шаблон Joomla для 3.3.х (3.5)

    $75

    Требуется создание шаблона для Joomla и на его базе JoomGallery и Kunena форум. Точный образец http://krapovyi-beret.ru/ Предыдущий работник делал, но обновить не могу, слетает дизайн. Лучше можно, хуже нельзя. Доступ к FTP MYSQL предоставляться не будет. От вас набор файлов, скриптов, инструкция по установке шаблона. Порядок приемки ...

    MySQLJoomla
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Внедрение Яндекс-карт API

    $150

    Для разработке интернет-магазина требуется работа связанная с Яндекс-картами. Пункты выдачи 1.1. Из массива (адреса пунктов выдачи, описания) разместить метки на карте, отмасштабированной по размеру окна, чтобы все пункты влезли. 1.2. На этой карте выделяется пункт выдачи наиболее ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн-макет электронной книжки

    $30

    Для проекта Lustras.ru написана небольшая брошюра для бесплатного распространения в электронном виде. В основном текст и несколько фото. Сверстано в ворде, выглядит не очень. Необходимо: - создать дизайн-макет с оформлением текста (шрифты, размеры, отступы, цвет, заголовки и ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Помогите настроить PHPStorm (за деньги)

    Начал пользоваться редактором, не могу настроить отладку в окне программы. Т.е. не в браузере, а прям там, чтобы работали точки остановки, отслеживались переменные и т.п. Конфигурация: Denver на локальном компьютере. Форма взаимодействия: TeamViever + Skype Оплата ЯД или на карту ...

    PHP
    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Баннер для сайта

    $9

    Сделать баннер который будет размещен на главной странице сайта http://www.lustras.ru/ Он должен призывать перейти на страницу http://www.lustras.ru/sovety_pokupatelyu_lyustry/ Задача подписать клиента на рассылку. Размер 740х260px Оплата Яндекс-деньги 500 руб. Преимуществом при выборе исполнителя будет написанный мне в личку замысел баннера.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Иллюстрации (человечки, лица интерьер)

    $60

    К странице подписки на рассылку необходимы две серии иллюстраций. Содержание страницы в прикрепленном файле. Общая ширина одной серии 740px 1-я серия - 5 картинок. 2-я серия - 3 картинки. Картинки должны смотреться органично на странице. Так как во второй серии всего ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Анимированный GIF (биение сердца)

    $5

    Анимировать биение сердца . Вот здесь (http://www.playcast.ru/view/2193384/c8b3fbb06583cdb08dd356732b0ddb3a1050df3bpl) более менее похоже. В исходнике оно в отдельном слое. остальные слои остаются статичными. Результат PSD который можно экспортировать в GIF Бюджет 300 руб. Яндекс деньги, WMR, карта Сбербанка.

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перерисовать иллюстрацию

    $7

    Просьба перерисовать картинку, чтобы не была похожа на оригинал, но суть сохранилась. Изменить ракурс, отрисовку ванной, краники и т.п. Желательный формат - PSD в слоях, чтобы можно было изменить текст, цвет и тп. Оплата 500 руб. Яндекс-Деньги, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Отрисовать в Иллюстраторе

    $60

    Отрисовать в Иллюстраторе три схемы завязывания галстуков (в файле docx) Примерный образец стиля рисунка (obrazez.png) Вопрос кандидатам: Можно ли будет потом легко изменить цветовую гамму иллюстрации? Ответ можно в личку. Просьба сразу указывать стоимость и срок, чтобы я мог ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Обновление Joomla 1.5

    $100

    Необходимо для сайта http://krapovyi-beret.ru/ обновить Joomla! 1.5.20 до последней стабильной версии; обновить компонент JoomGallery Version 1.5.7.5 сохранить дизайн, настройки и прочее. Настроить ЧПУ. Дополнительная информация по запросу. Оплата, предпочтительно - карта Сбербанка.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поправить визуализацию XML

    $50

    Для работы операторов используем шаблоны разговоров. По своей структуре он и напоминает дерево. Оператор задает вопрос. Клиент отвечает. Оператор выбирает один из стандартных ответов в шаблоне и соответственно продолжает разговор. Хочу использовать для этого XML (его древовидная ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описание товаров (рерайт)

    $500

    Постоянная удаленная работа - описание товаров. 1-2 часа в день. Месячный объем - в среднем 500-600 описаний. Описание 1 зонта - приблизительно 600-800 символов. Зонты описываются сериями, средний объем одного «пакета» задания – 10-12 зонтов. Оплата: описание ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перезагрузка страницы на Java-Script

    $10

    Написать на Java-Script скрипт который перезагружает страницу каждые 600 секунд, при этом на странице показывается таймер обратного отсчета с обновлением каждые 5 сек. Оплата 300 ЯД или WMR.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
DimmixUA
43 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
3 года назад
Отрисовать в Illustrator
Четкое тз, правки по делу и понимание нюансов. Хороший заказчик, рекомендую
Скорость - главное качество этого исполнителя. Рекомендую!
Ответный отзыв
Anryartist
Анани 
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$100
10 баллов
4 года назад
Серия рисунков (стиль - перо и акварель)
Выполнение заказа четко по выработанному плану, ясность и интуитивность, благодарю за сотрудничество, спасибо!) РЕКОМЕНДУЮ!
Работа сделана отлично. Из плюсов: - даже быстрее оговоренного срока - быстрая связь - вежливость - внимательность, прислушивался к заказчику. - адекватная реакция на технические требования. Приятно было посотрудничать. Спасибо!
Ответный отзыв
Volodov_vitaliy
Виталий 
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Отрисовать в векторе (Illustrator)
Чётко прописаны задачи и понимание конечного результата. Приятно работать. Сработались как часы:)
Приятный в общении человек, без "короны" и претензий. Очень старательный. Сделал быстро и хорошо. Спасибо!
Ответный отзыв
devellopah
Ислам 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
6 лет назад
JS скрипт для мобильной верстки
Чёткий заказчик! Постановка цели - на высоте, оплата в срок - easy, коммуникация - отлично!
Задание выполнено. Со связью проблем не было. Спасибо.
Ответный отзыв
andr0
39 летВьетнам
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Отзывы с Яндекс-Маркета через API
Отличный заказчик, сотрудничеством доволен.
Работа сделана. После тестирования исправлены недочеты. Работой доволен. Результат используется на боевом сайте. Спасибо!
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