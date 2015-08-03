Формат итогового файла: EPS CMYK 300px/in, версия не выше CS6, 15х15 см, кривые, без градиентов, черный - K100%, остальные цвета взять с RGB картинки. Шрифт максимально похожий. ФЛАГМАН - точные размеры. Срок до 17 августа, 10 ...
- $12Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
- $45
В MailChimp есть настроенная автоматическая серия писем (8-10 шт.) с ветвлением в зависимости от поведения читателя. Нужно, сделать такую же автоматическую серию в Unisender. Перенести логику и содержание писем. Контакты переносить не нужно. Только для исполнителей имеющих опыт с автоматизациями в ...Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $100
Нарисовать 11 картинок. Эскиз с пояснениями прилагается. Можем дополнительно обсудить работу в скайпе. Готов рассказать замысел по каждой. Будут использоваться в каруселях (FB, Инстаграм). Мне кажется, стиль - перо (карандаш) и акварель. Если есть другие предложения, предлагайте. Обязательно! Прикрепите ...Завершен4 года назад
Отрисовать в Illustrator максимально похожий (форма, цвета, градиенты) Минимальное количество точек (см. доп рисунки) Прислать файл Illustrator < CS6Завершен5 лет назад
Ищется JS программист с навыками верстки. Необходимо, обеспечить возможность увеличения картинок на мобильных устройствах. Требования: чистый JS, IE 9+ На странице http://www.petsgroomer.ru/otchety/otchet_sentyabr_2017/ адаптивная верстка. На ней находятся изображения разного размера, части из них присвоен css класс "intext_c". Такие картинки при низких ...Завершен6 лет назад
Доработать класс получения и вывода отзывов с Яндекс-Маркета. Наш магазин размещается на Яндекс-маркете. Задача на сайте выводить отзывы о магазине. Через API Маркета https://tech.yandex.ru/market/content-data/doc/dg/reference/shop-id-opinion-docpage/ получаем отзывы о магазине фильтруем 4 и 5 звездочек создаем массив отзывов (заглушка есть), выводим функцией render(имеется). Пример вывода http://www.galstuk-kupit.ru/ Результаты ...Завершен6 лет назад
- $25
По сути нужно получить количество новых писем https://tech.yandex.ru/pdd/doc/reference/email-counters-docpage/ На входе массив адресов почтовых ящиков и др. необходимой информации. Мультикурлом делаем запрос на все ящики. В исходный массив добавляем статус выполнения запроса, общее количество непрочитанных писем, количество писем, полученных после последней проверки почтового ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $75
Требуется создание шаблона для Joomla и на его базе JoomGallery и Kunena форум. Точный образец http://krapovyi-beret.ru/ Предыдущий работник делал, но обновить не могу, слетает дизайн. Лучше можно, хуже нельзя. Доступ к FTP MYSQL предоставляться не будет. От вас набор файлов, скриптов, инструкция по установке шаблона. Порядок приемки ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $150
Для разработке интернет-магазина требуется работа связанная с Яндекс-картами. Пункты выдачи 1.1. Из массива (адреса пунктов выдачи, описания) разместить метки на карте, отмасштабированной по размеру окна, чтобы все пункты влезли. 1.2. На этой карте выделяется пункт выдачи наиболее ...Завершен8 лет назад
- $30
Для проекта Lustras.ru написана небольшая брошюра для бесплатного распространения в электронном виде. В основном текст и несколько фото. Сверстано в ворде, выглядит не очень. Необходимо: - создать дизайн-макет с оформлением текста (шрифты, размеры, отступы, цвет, заголовки и ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Начал пользоваться редактором, не могу настроить отладку в окне программы. Т.е. не в браузере, а прям там, чтобы работали точки остановки, отслеживались переменные и т.п. Конфигурация: Denver на локальном компьютере. Форма взаимодействия: TeamViever + Skype Оплата ЯД или на карту ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $9
Сделать баннер который будет размещен на главной странице сайта http://www.lustras.ru/ Он должен призывать перейти на страницу http://www.lustras.ru/sovety_pokupatelyu_lyustry/ Задача подписать клиента на рассылку. Размер 740х260px Оплата Яндекс-деньги 500 руб. Преимуществом при выборе исполнителя будет написанный мне в личку замысел баннера.Завершен9 лет назад
- $60
К странице подписки на рассылку необходимы две серии иллюстраций. Содержание страницы в прикрепленном файле. Общая ширина одной серии 740px 1-я серия - 5 картинок. 2-я серия - 3 картинки. Картинки должны смотреться органично на странице. Так как во второй серии всего ...Завершен9 лет назад
- $5
Анимировать биение сердца . Вот здесь (http://www.playcast.ru/view/2193384/c8b3fbb06583cdb08dd356732b0ddb3a1050df3bpl) более менее похоже. В исходнике оно в отдельном слое. остальные слои остаются статичными. Результат PSD который можно экспортировать в GIF Бюджет 300 руб. Яндекс деньги, WMR, карта Сбербанка.Анимация7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $7
Просьба перерисовать картинку, чтобы не была похожа на оригинал, но суть сохранилась. Изменить ракурс, отрисовку ванной, краники и т.п. Желательный формат - PSD в слоях, чтобы можно было изменить текст, цвет и тп. Оплата 500 руб. Яндекс-Деньги, ...Завершен9 лет назад
- $60
Отрисовать в Иллюстраторе три схемы завязывания галстуков (в файле docx) Примерный образец стиля рисунка (obrazez.png) Вопрос кандидатам: Можно ли будет потом легко изменить цветовую гамму иллюстрации? Ответ можно в личку. Просьба сразу указывать стоимость и срок, чтобы я мог ...Завершен9 лет назад
- $100
Необходимо для сайта http://krapovyi-beret.ru/ обновить Joomla! 1.5.20 до последней стабильной версии; обновить компонент JoomGallery Version 1.5.7.5 сохранить дизайн, настройки и прочее. Настроить ЧПУ. Дополнительная информация по запросу. Оплата, предпочтительно - карта Сбербанка.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Для работы операторов используем шаблоны разговоров. По своей структуре он и напоминает дерево. Оператор задает вопрос. Клиент отвечает. Оператор выбирает один из стандартных ответов в шаблоне и соответственно продолжает разговор. Хочу использовать для этого XML (его древовидная ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Постоянная удаленная работа - описание товаров. 1-2 часа в день. Месячный объем - в среднем 500-600 описаний. Описание 1 зонта - приблизительно 600-800 символов. Зонты описываются сериями, средний объем одного «пакета» задания – 10-12 зонтов. Оплата: описание ...Копирайтингнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Написать на Java-Script скрипт который перезагружает страницу каждые 600 секунд, при этом на странице показывается таймер обратного отсчета с обновлением каждые 5 сек. Оплата 300 ЯД или WMR.Завершен10 лет назад