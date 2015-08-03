Требуется создание шаблона для Joomla и на его базе JoomGallery и Kunena форум. Точный образец http://krapovyi-beret.ru/ Предыдущий работник делал, но обновить не могу, слетает дизайн. Лучше можно, хуже нельзя. Доступ к FTP MYSQL предоставляться не будет. От вас набор файлов, скриптов, инструкция по установке шаблона. Порядок приемки ...