Программист: Assembler, C++, Python, Java, PHP, MySQL, JS
Образование:
Закончил СПбГУ ИТМО Факультет Компьютерных Технологий, Кафедра Вычеслительной Техники.
Специализация: 230101.65.12 Информационно-управляющие системы.
Языки:
Assembler, C++, Python, PHP, SQL, JS
Операционные Системы:
FreeBSD, OpenBSD, Solaris, Linux
Опыт:
Веб программирование, парсинг, постинг, написание ботов, организация многопоточности, разработка CMS, знание готовых CMS (WP, drupal, Joomla), и т.д.
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$300
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Отзывы заказчиков
$300
8 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$60
10 баллов
6 лет назад
Андрей оперативно справился с нетривиальной, узкоспециализированной(на мой взгляд) задачей, разобрался в коде и структуре проекта. Спасибо Вам за работу. Рекомендую и буду, при необходимости, обращаться сам.
Ответный отзыв
Интересная задача, своевременная оплата.
$200
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель! Работой доволен, все сделал как и договаривались. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Однозначно рекомендую.
$30
10 баллов
6 лет назад
Работа сделана. После тестирования исправлены недочеты. Работой доволен. Результат используется на боевом сайте. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, сотрудничеством доволен.
$70
10 баллов
6 лет назад
Быстро, четко, аккуратно. Андрей отлично разбирается в чужом коде, и грамотно пишет свой. Спасибо.
Ответный отзыв
Всё супер, четкое ТЗ, соевременная оплата. Однозначно рекомендую!
Веб-программирование
19 отзывов(-1)
от $10
от 1 дня
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Базы данных
нет отзывов
от $50
от 2 дней
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