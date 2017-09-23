andr0

Рублев andr0

 
39 летВьетнам/Хошимин
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Программист: Assembler, C++, Python, Java, PHP, MySQL, JS

Образование:

Закончил СПбГУ ИТМО Факультет Компьютерных Технологий, Кафедра Вычеслительной Техники.

Специализация: 230101.65.12 Информационно-управляющие системы.

Языки:

Assembler, C++, Python, PHP, SQL, JS

Операционные Системы:

FreeBSD, OpenBSD, Solaris, Linux

Опыт:

Веб программирование, парсинг, постинг, написание ботов, организация многопоточности, разработка CMS, знание готовых CMS (WP, drupal, Joomla), и т.д.

PHPPythonMySQLJoomlaDrupalLinuxFreeBSDJava
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
MSergW
Сергей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$300
8 баллов
6 лет назад
Модуль заказа эссе для популярного движка
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
gladishevap
Алексей 
32 годаСербия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Правки в Flask(на AWS VPC),при работе с Gmail-api и oauth2client
Андрей оперативно справился с нетривиальной, узкоспециализированной(на мой взгляд) задачей, разобрался в коде и структуре проекта. Спасибо Вам за работу. Рекомендую и буду, при необходимости, обращаться сам.
Интересная задача, своевременная оплата.
Ответный отзыв
serzh_drobin
Сергей 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
$200
10 баллов
6 лет назад
Доработки темы и плагинов Wordpress
Отличный исполнитель! Работой доволен, все сделал как и договаривались. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Очень рекомендую!
Сотрудничеством доволен. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
deiww
53 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Отзывы с Яндекс-Маркета через API
Работа сделана. После тестирования исправлены недочеты. Работой доволен. Результат используется на боевом сайте. Спасибо!
Отличный заказчик, сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
voldemar77
Владимир 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Адаптация плагина Bookly для WP
Быстро, четко, аккуратно. Андрей отлично разбирается в чужом коде, и грамотно пишет свой. Спасибо.
Всё супер, четкое ТЗ, соевременная оплата. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Веб-программирование
19 отзывов(-1)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга