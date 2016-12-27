Сайт ушел с топ-10 гугла на 3ю страницу. В гугл-вебмастере есть запись о мерах, принятых вручную из-за якобы покупных ссылок. На самом деле мы купили с десяток ссылок на ротапосте с год назад. Необходимо определить проблему ...