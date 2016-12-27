Требуется новый дизайн главной страницы хостинга. Сайт: https://hosting.energy Светлый, преимущественно белый, с яркими элементами/блоками в цветах логотипа. Стилистика - умеренно строгая. Чуть строже, чем сейчас. Структура страницы: 1. Шапка. Двухэтажная. Вверху контакты (телефоны, имейл), переключение валют, переключение языков (буквенный), ...
- Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт4 года назад
Немного обновили дизайн и изменили название сайта. Изменились только цвета, надписи, базовая структура осталась старая. Необходимо подправить старый дизайн (https://spring.hosting/) согласно новому: http://akina-photohost.org/demo/img/2019-09/05/jlhj6ajint8upuvuncewet91e.png. PS: блок с отзывами внизу не нужен.Завершен4 года назад
В связи со сменой концепции хостинга, необходимо подправить текущий дизайн главной страницы. Сейчас используются обычные тарифы, будет 3 безлимитных тарифа: 1, 3 сайта, бесконечно сайтов, остальные параметры у всех тарифов - безлимит. Страницу не нужно перерисовывать, необходимо ...Завершен4 года назад
Здравствуйте. Есть сверстанные страницы сайта, необходимо сделать из них шаблон для Wordpress. Тематика сайта: написание эссе/курсовых для американских студентов. 1. Главная (http://writingessay.help/index.html). 2. Статическая страница: о нас, наши услуги и т.д. (http://writingessay.help/about.html). 3. Страница новости (http://writingessay.help/news.html). 4. Раздел "Free Essays": ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Есть сверстанные страницы сайта, необходимо сделать из них шаблон для Wordpress. Тематика сайта: написание эссе/курсовых для американских студентов. 1. Главная. 2. Статическая страница: о нас, наши услуги и т.д. 3. Страница новости. 4. Раздел "Free Essays": на основе статической ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Схема сайта: Шапка. Слева текст-лого, справа две кнопки "Регистрация и Вход". Текстовый блок с кратким описанием сервиса 30-50 слов. Возможно со скриншотом рядом. Блок "Набор бета-тестеров". 10-20 слов, форма "оставить емейл". Список "Предлагаем:" 5-10 пунктов по 3-10 слов в каждом. Блок ...Завершен6 лет назад
- $200
Добрый день. Сайт для заказа и написания эссе/курсовых/дипломов. Название сайта: writingessay.help Необходим дизайн 2 страниц: главная и общая страница "новости"/раздела. Дизайн главной должен быть в стиле лендинга, т.е. "экранами". Общее направление дизайна: современно, умеренно-технологично, средней тяжести, преимущественно светлые ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго дня. Планируется создание сайта для заказов и написания эссе/курсовых/дипломов. Необходимо создать страницу непосредственного заказа эссе: выбор типа работы, уровень сложности, размер, время изготовления и т.д. Пример можно увидеть тут: [url=https://www.ukessays.com/order/]https://www.ukessays.com/order/ [/url] Модуль должен иметь: 1. Страницу заказа. 2. Админ-часть: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте. Есть сервер небольшого хостинга. Некоторое время назад появился спамер. Отправку локально по smtp без пароля закрыли. Отправку писем из ssh через функцию mail закрыли. Настроили мониторинг всех писем, отправляемых через php mail() - спам не через ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо написать небольшой FAQ для хостинга по BillManager5, ISPManager5 и прочему.Составить структуру, написать короткие инструкции длинной 1-2 тыс символов начиная от регистрации в биллинге, оплатой, загрузкой сайта, и заканчивая типичными ошибками, которые они могут увидеть ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходима HTML-верстка сайта: главная, внутренняя страница "Хостинг" и простенькая заглушка "Сайт только что создан". Дизайн выполнен в стиле "лендинг". Исходники в PSD. Верстка должна быть адаптивной, т.е. для настольных компьютеров и для популярных мобильных разрешений. Предлагайте цену и ...Завершен7 лет назад
- $200
Требуется нарисовать дизайн хостинга. Ключевое слово spring, соответственно, надо обыграть название: что-то про весну, свежее итд, на усмотрение исполнителя. В целом дизайн - в стиле лэндинга. Нужна главная страница, страница тарифов (3 тарифа) и заглушка "Ваш ...Завершен8 лет назад
В связи со сменой дизайна и названия нужен 1 анимированный HTML5 баннер размера 468*60, тематика: шаред-хостинг. Исходный материал (базовые картинки, текст, PSD) предоставим. Пример предыдущего баннера: https://tcphost.net/TCPHost_468x60.html Срок: 3-4 дня. Предлагайте свою цену.Завершен8 лет назад
Задача: 1. нарисовать лого для хостинга под готовый дизайн, тематика "energy". 2. рекламные баннеры хостинга. Размеры и количество: 728х90 - 1 штука, не анимированный; 468х60 - 3 штуки, из них 1 анимированный; 125х215 - 1 штука, анимированный; 88х31 - 1 ...Завершен8 лет назад
- $200
В связи со сменой названия нужен новый дизайн для хостинга. Средне-легкий дизайн, светлый фон, красиво подобранные шрифты, отступы, минимум элементов дизайна. Своего рода "освежить" текущий дизайн. Дизайн должен быть выполнен в стиле landing. Текущий дизайн: https://tcphost.net В ...Завершен9 лет назад
Нужно отредактировать 2 флеш-баннера и 4 статических. Исходники статических баннеров есть, флеш-баннеров - нет. Срок 1 сутки.Баннеры4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайт ушел с топ-10 гугла на 3ю страницу. В гугл-вебмастере есть запись о мерах, принятых вручную из-за якобы покупных ссылок. На самом деле мы купили с десяток ссылок на ротапосте с год назад. Необходимо определить проблему ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $80
Нужны рекламные баннеры хостинга tcphost.net. Размеры и количество: 728х90 - 1 штука, не анимированный; 468х60 - 3 штуки, из них 1 анимированный; 125х215 - 1 штука, анимированный; 88х31 - 1 штука, не анимированный.Завершен10 лет назад
- $50
На новый сайт требуется корпирайтер. Необходимо написание статей на тему заработка и инвестиций. Высокие материи не нужны, требуются тексты для среднестатистического читателя, например "Средние зарплаты Москвы", "Самые богатые люди земли", "Как инвестировать в квартиры под ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужен несложный но качественный дизайн для блога хостинга. Полное ТЗ предоставим выбранному кандидату в личной переписке.Завершен10 лет назад