MSergW

Сергей MSergW

 
39 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн главной страницы хостинга

    Требуется новый дизайн главной страницы хостинга. Сайт: https://hosting.energy Светлый, преимущественно белый, с яркими элементами/блоками в цветах логотипа.  Стилистика - умеренно строгая. Чуть строже, чем сейчас. Структура страницы: 1. Шапка. Двухэтажная. Вверху контакты (телефоны, имейл), переключение валют, переключение языков (буквенный), ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Поправить верстку согласно новому дизайну

    Немного обновили дизайн и изменили название сайта. Изменились только цвета, надписи, базовая структура осталась старая. Необходимо подправить старый дизайн (https://spring.hosting/) согласно новому: http://akina-photohost.org/demo/img/2019-09/05/jlhj6ajint8upuvuncewet91e.png. PS: блок с отзывами внизу не нужен.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Корректировка дизайна хостинга

    В связи со сменой концепции хостинга, необходимо подправить текущий дизайн главной страницы. Сейчас используются обычные тарифы, будет 3 безлимитных тарифа: 1, 3 сайта, бесконечно сайтов, остальные параметры у всех тарифов - безлимит. Страницу не нужно перерисовывать, необходимо ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Собрать шаблон Wordpress

    Здравствуйте. Есть сверстанные страницы сайта, необходимо сделать из них шаблон для Wordpress. Тематика сайта: написание эссе/курсовых для американских студентов. 1. Главная (http://writingessay.help/index.html). 2. Статическая страница: о нас, наши услуги и т.д. (http://writingessay.help/about.html). 3. Страница новости (http://writingessay.help/news.html). 4. Раздел "Free Essays": ...

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Wordpress: Собрать шаблон и несколько плагинов

    Здравствуйте. Есть сверстанные страницы сайта, необходимо сделать из них шаблон для Wordpress. Тематика сайта: написание эссе/курсовых для американских студентов. 1. Главная. 2. Статическая страница: о нас, наши услуги и т.д. 3. Страница новости. 4. Раздел "Free Essays": на основе статической ...

    WordPressWooCommerce
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта-визитки сервиса без дизайна (дизайна нет)

    $30

    Схема сайта: Шапка. Слева текст-лого, справа две кнопки "Регистрация и Вход".  Текстовый блок с кратким описанием сервиса 30-50 слов. Возможно со скриншотом рядом. Блок "Набор бета-тестеров". 10-20 слов, форма "оставить емейл". Список "Предлагаем:" 5-10 пунктов по 3-10 слов в каждом. Блок ...

    Верстка сайтаBootstrapСайт-визитка
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн сайта написания эссе в стиле landing

    $200

    Добрый день.  Сайт для заказа и написания эссе/курсовых/дипломов. Название сайта: writingessay.help Необходим дизайн 2 страниц: главная и общая страница "новости"/раздела. Дизайн главной должен быть в стиле лендинга, т.е. "экранами". Общее направление дизайна: современно, умеренно-технологично, средней тяжести, преимущественно светлые ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Модуль заказа эссе для популярного движка

    Доброго дня. Планируется создание сайта для заказов и написания эссе/курсовых/дипломов. Необходимо создать страницу непосредственного заказа эссе: выбор типа работы, уровень сложности, размер, время изготовления и т.д. Пример можно увидеть тут: [url=https://www.ukessays.com/order/]https://www.ukessays.com/order/ [/url] Модуль должен иметь:  1. Страницу заказа. 2. Админ-часть: ...

    WordPressOpenCartJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разобрать PHP-скрипт рассылки спама

    Здравствуйте. Есть сервер небольшого хостинга. Некоторое время назад появился спамер. Отправку локально по smtp без пароля закрыли. Отправку писем из ssh через функцию mail закрыли. Настроили мониторинг всех писем, отправляемых через php mail() - спам не через ...

    PHPSMTP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание FAQ по хостингу.

    Необходимо написать небольшой FAQ для хостинга по BillManager5, ISPManager5 и прочему.Составить структуру, написать короткие инструкции длинной 1-2 тыс символов начиная от регистрации в биллинге, оплатой, загрузкой сайта, и заканчивая типичными ошибками, которые они могут увидеть ...

    ISPmanager
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта хостинга

    Необходима HTML-верстка сайта: главная, внутренняя страница "Хостинг" и простенькая заглушка "Сайт только что создан". Дизайн выполнен в стиле "лендинг". Исходники в PSD. Верстка должна быть адаптивной, т.е. для настольных компьютеров и для популярных мобильных разрешений. Предлагайте цену и ...

    Верстка сайтаHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн для хостинга в стиле лэндинг

    $200

    Требуется нарисовать дизайн хостинга. Ключевое слово spring, соответственно, надо обыграть название: что-то про весну, свежее итд, на усмотрение исполнителя. В целом дизайн - в стиле лэндинга. Нужна главная страница, страница тарифов (3 тарифа) и заглушка "Ваш ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Анимированный HTML5 баннер для хостинга

    В связи со сменой дизайна и названия нужен 1 анимированный HTML5 баннер размера 468*60, тематика: шаред-хостинг. Исходный материал (базовые картинки, текст, PSD) предоставим. Пример предыдущего баннера: https://tcphost.net/TCPHost_468x60.html Срок: 3-4 дня. Предлагайте свою цену.

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Лого, баннеры, favicon

    Задача: 1. нарисовать лого для хостинга под готовый дизайн, тематика "energy". 2. рекламные баннеры хостинга. Размеры и количество: 728х90 - 1 штука, не анимированный; 468х60 - 3 штуки, из них 1 анимированный; 125х215 - 1 штука, анимированный; 88х31 - 1 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Новый дизайн для хостинга в стиле landing

    $200

    В связи со сменой названия нужен новый дизайн для хостинга. Средне-легкий дизайн, светлый фон, красиво подобранные шрифты, отступы, минимум элементов дизайна. Своего рода "освежить" текущий дизайн. Дизайн должен быть выполнен в стиле landing. Текущий дизайн: https://tcphost.net В ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Отредактировать баннеры

    Нужно отредактировать 2 флеш-баннера и 4 статических. Исходники статических баннеров есть, флеш-баннеров - нет. Срок 1 сутки.

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Диагностика проблем сайта + общий аудит

    Сайт ушел с топ-10 гугла на 3ю страницу. В гугл-вебмастере есть запись о мерах, принятых вручную из-за якобы покупных ссылок. На самом деле мы купили с десяток ссылок на ротапосте с год назад. Необходимо определить проблему ...

    Аудит сайтаSEO-аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рекламные баннеры хостинга

    $80

    Нужны рекламные баннеры хостинга tcphost.net. Размеры и количество: 728х90 - 1 штука, не анимированный; 468х60 - 3 штуки, из них 1 анимированный; 125х215 - 1 штука, анимированный; 88х31 - 1 штука, не анимированный.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтер на сайт по заработку и инвестициям

    $50

    На новый сайт требуется корпирайтер. Необходимо написание статей на тему заработка и инвестиций. Высокие материи не нужны, требуются тексты для среднестатистического читателя, например "Средние зарплаты Москвы", "Самые богатые люди земли", "Как инвестировать в квартиры под ...

    WordPressНаписание статейСайт на WordPress
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать дизайн для блога

    $250

    Нужен несложный но качественный дизайн для блога хостинга. Полное ТЗ предоставим выбранному кандидату в личной переписке.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
andr0
39 летВьетнам
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
4 года назад
Модуль заказа эссе для популярного движка
все ок
Работу выполнил
Ответный отзыв
olegmukom
Олег 
27 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$55
10 баллов
4 года назад
Поправить верстку согласно новому дизайну
Всё отлично, быстро проверили и оплатили. Рекомендую!
Работа выполнена хорошо и в оговоренные сроки.
Ответный отзыв
nikitachirkun
Никита 
28 летПольша
5 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
4 года назад
Корректировка дизайна хостинга
Приятно было работать с Сергеем, всегда на связи, так что правки вносились максимально быстро, отдельное спасибо за оплату на Я.Д., надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Никита очень приятно удивил ценой и качеством выполнения заказа, а также сроком выполнения - все необходимые правки, а также дополнительные "хотелки" были воплощены в течение одного дня! Отдельно стоит отметить, что человек всегда онлайн (связь держали через Телеграм), чем очень выгодно отличается на фоне вечно пропадающих исполнителей.
Ответный отзыв
Dv1zhok
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта-визитки сервиса без дизайна (дизайна нет)
Сергей - отличный заказчик. Относится с пониманием к заданию. Все требуемые правки четко сформулированы. Рекомендую!
Работа выполнена качественно и в срок. Исполнитель всегда на связи, ко всем замечаниям крайне внимателен. Смело рекомендую.
Ответный отзыв
vvbphp
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Разобрать PHP-скрипт рассылки спама
Оплата произведена в срок, рекомендую.
Задача выполнена в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв