Диагностика проблем сайта + общий аудит

Нужен исполнитель работающий кей-коллектором! Просмотреть по всем "маскам" по тематике, далее разложить по категориям. Подробности в прикрепленном файле! Указывайте в заявке стоимость вашей работы! Всем спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт ушел с топ-10 гугла на 3ю страницу. В гугл-вебмастере есть запись о мерах, принятых вручную из-за якобы покупных ссылок. На самом деле мы купили с десяток ссылок на ротапосте с год назад.
Необходимо определить проблему и дать рекомендации по ее устранению.
Также необходимо произвести общий СЕО-аудит сайта и дать рекомендации по оптимизации.
Сайт небольшой. Если не считать страницы новостей - 15 страниц.
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