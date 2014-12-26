Диагностика проблем сайта + общий аудит

Сайт ушел с топ-10 гугла на 3ю страницу. В гугл-вебмастере есть запись о мерах, принятых вручную из-за якобы покупных ссылок. На самом деле мы купили с десяток ссылок на ротапосте с год назад.

Необходимо определить проблему и дать рекомендации по ее устранению.

Также необходимо произвести общий СЕО-аудит сайта и дать рекомендации по оптимизации.

Сайт небольшой. Если не считать страницы новостей - 15 страниц.