Диагностика проблем сайта + общий аудит

Поисковые системы (SEO)Завершен19 заявок259 просмотров
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Сайт ушел с топ-10 гугла на 3ю страницу. В гугл-вебмастере есть запись о мерах, принятых вручную из-за якобы покупных ссылок. На самом деле мы купили с десяток ссылок на ротапосте с год назад.

Необходимо определить проблему и дать рекомендации по ее устранению.

Также необходимо произвести общий СЕО-аудит сайта и дать рекомендации по оптимизации.

Сайт небольшой. Если не считать страницы новостей - 15 страниц.

9 лет назад
MSergW
Сергей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$53
2 дня
Работой довольны. Проблем не возникло.
Все хорошо, советую сотрудничать!