Сделать файл robot.txt и карту сайта

$10
Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок190 просмотров
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Для оптимизации поискового робота яндекса необходимо сделать грамотную карту сайта и файл робот.тхт.

9 лет назад
argo17
Павел 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад