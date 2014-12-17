Комплексное продвижение сайта

Требуется раскрутить строительный сайт stroy-max.net в поисковых системах,зарегистрировать в справочниках.Жду предложения и адекватных цен за ответственный подход к задаче.Хорошие результаты нужны уже в апреле к началу строительного сезона.В будущем возможно долгосрочное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо проведение комплексного продвижения сайта okpravo.ru по 100 низкочастотным запросам, список запросов во вложении.
1. Проведение внутренней оптимизации структуры сайта и улучшение перелинковки страниц сайта.
2. Проведение продвижения сайта в социальных сетях.
3. Продвижение сайта в блогах (путем размещения тематических статей).
Жду разумных предложений по цене и срокам работы.
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