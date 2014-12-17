Комплексное продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт30 заявок275 просмотров
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Необходимо проведение комплексного продвижения сайта okpravo.ru по 100 низкочастотным запросам, список запросов во вложении.

1. Проведение внутренней оптимизации структуры сайта и улучшение перелинковки страниц сайта.

2. Проведение продвижения сайта в социальных сетях.

3. Продвижение сайта в блогах (путем размещения тематических статей).

Жду разумных предложений по цене и срокам работы.

9 лет назад
golfstrim
Галина 
74 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
4ekist_rv
Рома 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад
$120
3 дня
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