Помощь в Google Analytics

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Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка157 просмотров
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Нужна помощь в настройке

Цели в аккаунте настроены и отображаются в разделе конверсия (количество достигнутых целей, конверсия, доход и т.п.)

Но информация ни как не отображается в разделе источники трафика. См. скриншот

https://yadi.sk/i/7Y0Bu-qvdT7B7

Здесь все по нулям. Не понятно из какого источника идут продажи. Нужно где-то что-то до-настроить, поставить галочку в нужном месте, насколько я правильно понимаю.

9 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
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