Консультация специалиста SEO

Добрый день, не сочтите за наглость...суть такова, вот сайт и нужен специалист, который даст конкретные советы чтобы вывести его в топ 3 по запросу Роспись стен в Красноярске.

http://rospis24.ru/

от вас стоимость и предложения, благодарю за внимание