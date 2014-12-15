Составить семантическое ядро

1) Отобрать 8000 ключей. 2) Каждое объявление должно быть уникальным. То есть Тайтлы во всех 8000 объявлений не должны повторяться! 3) Вариантов описаний тоже должно быть много, но повторяться они могут. Вариаций должно быть не менее 200 ...