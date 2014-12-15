Семантическое ядро сайта (СЯ), составление нескольких ядер

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок184 просмотра
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Требуется специалист по составлению семантического ядра для интернет проектов.

1. Интернет проекты контентого типа (статейные), соответственно ключей много.

2. Если потребуются какие либо программы и сервисы рассмотрим вариант их приобретения, некоторое уже есть в наличии).

3. Основное требование — разбивка на логические группы запросов под написание статей (для составления ТЗ авторам). Предоставляем ключевой запрос, на выходе должны получиться группы соответствующие направлению сайта.

4. Приветствуется — разработка структуры сайта, разбивка на разделы и категории.

От вас: опыт, примеры работ, стоимость, выполняемые объёмы и сроки выполнения.

9 лет назад
sergeypolik
Сергей 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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