Семантическое ядро сайта (СЯ), составление нескольких ядер

Требуется специалист по составлению семантического ядра для интернет проектов.

1. Интернет проекты контентого типа (статейные), соответственно ключей много.

2. Если потребуются какие либо программы и сервисы рассмотрим вариант их приобретения, некоторое уже есть в наличии).

3. Основное требование — разбивка на логические группы запросов под написание статей (для составления ТЗ авторам). Предоставляем ключевой запрос, на выходе должны получиться группы соответствующие направлению сайта.

4. Приветствуется — разработка структуры сайта, разбивка на разделы и категории.

От вас: опыт, примеры работ, стоимость, выполняемые объёмы и сроки выполнения.