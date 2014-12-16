На постоянной основе нужен копирайтер

Основные требования

Грамотность

пунктуальность

ответственность

опыт работы

высокий КПД, минимум от 8 тысяч знаков в сутки

Обязательное соблюдение сроков

Желательно чтобы у вас был профиль на контент бирже "eTXT.ru - Биржа копирайтинга" Если есть, просьба вместе с резюме присылать ссылку на профиль.

Предложение можно рассматривать как основной заработок, так и подработку. Главное чтобы в день вы были готовы выполнить от 8 тысяч знаков.