Копирайтер

$300
Поисковые системы (SEO)Закрыт36 заявок762 просмотра
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На постоянной основе нужен копирайтер

Основные требования

Грамотность

пунктуальность

ответственность

опыт работы

высокий КПД, минимум от 8 тысяч знаков в сутки

Обязательное соблюдение сроков

Желательно чтобы у вас был профиль на контент бирже "eTXT.ru - Биржа копирайтинга" Если есть, просьба вместе с резюме присылать ссылку на профиль.

Предложение можно рассматривать как основной заработок, так и подработку. Главное чтобы в день вы были готовы выполнить от 8 тысяч знаков.

9 лет назад
Altaer
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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