Требуются люди на постинг по форумам с ссылкой в сообщении. База форумов дается, вы сами пишите сообщение и оставляете ссылку. Ccылку ставим в подписи, можно в теле сообщения. Кому не понятно, извините, но вы нам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянной основе нужен копирайтер
Основные требования
Грамотность
пунктуальность
ответственность
опыт работы
высокий КПД, минимум от 8 тысяч знаков в сутки
Обязательное соблюдение сроков
Желательно чтобы у вас был профиль на контент бирже "eTXT.ru - Биржа копирайтинга" Если есть, просьба вместе с резюме присылать ссылку на профиль.
Предложение можно рассматривать как основной заработок, так и подработку. Главное чтобы в день вы были готовы выполнить от 8 тысяч знаков.
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