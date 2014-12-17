Оптимизировать сайт на Opencart

Есть ТЗ по продвижению сайта. Требуется: 1. согласовать пункты и время на их выполнение с заказчиком 2. реализовать пункты (возможно внесение корректировок, по согласованию с заказчиком) после успешного внедрения тестового проекта - возможно дальнейшее сотрудничество по другим проектам. Требование ...
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Оптимизировать сайт. Достигнуть поставленных целей.
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