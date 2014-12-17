Оптимизировать сайт на Opencart

Василий обманщик и мошенник. Перед ним была поставлена задача - оптимизировать сайт и привлечь посетителей. Времени на работу было отведено 30 дней. Первые несколько дней он просто кормил завтраками, ссылаясь на проблемы с Windows. Я скидывал задачи, он их попутно игнорировал. В результате за первую неделю человек только прикрутил ссылки на соц.сети в футере. Мы составили план работы на неделю. Я уехал, в течение нескольких дней не имел доступа к интернету. Проект был отменен. Чувствуя свою вину перед Василием, я позволил ему самому определить стоимость проделанной работы и оставить себе часть уже отправленных денег (127$). Оценив изменения на сайте, я понял, что за работу он так и не брался. Думал, человек совестливый и больше должного не возьмет. Так как работы он не выполнил практически никакой, я решил, пусть хотя бы за так называемый "простой" возьмет. То есть, если простой был 5 дней, значит, его работа стоила 50$ (300$ - бюджет месячной работы). На протяжении трех недель я никак не мог выловить его в скайпе. Исполнитель постоянно говорил, что нет времени, праздники. А шло уже 15-е январе. В итоге сегодня, 19 января, он присылает мне отчет о якобы проделанной работе и говорит, что я ему еще должен, но по своей доброте душевной он обойдется и 127 долларами, которые ему уже выслали. Человек намеренно тянул время, и изначально не собирался возвращать мне деньги. Вывод: Василий очень падкий на деньги. Поэтому всем его будущим клиентам советую сначала требовать результат, а потом уже перечислять на его счет средства. Иначе рискуете повторить мою историю: он получит деньги и перестанет вам отвечать.