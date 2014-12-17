Оптимизировать сайт на Opencart

Поисковые системы (SEO)Закрыт20 заявок341 просмотр
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Оптимизировать сайт. Достигнуть поставленных целей.

OpenCart
9 лет назад
Alloycer
Иван 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$300
30 дней
Василий обманщик и мошенник. Перед ним была поставлена задача - оптимизировать сайт и привлечь посетителей. Времени на работу было отведено 30 дней. Первые несколько дней он просто кормил завтраками, ссылаясь на проблемы с Windows. Я скидывал задачи, он их попутно игнорировал. В результате за первую неделю человек только прикрутил ссылки на соц.сети в футере. Мы составили план работы на неделю. Я уехал, в течение нескольких дней не имел доступа к интернету. Проект был отменен. Чувствуя свою вину перед Василием, я позволил ему самому определить стоимость проделанной работы и оставить себе часть уже отправленных денег (127$). Оценив изменения на сайте, я понял, что за работу он так и не брался. Думал, человек совестливый и больше должного не возьмет. Так как работы он не выполнил практически никакой, я решил, пусть хотя бы за так называемый "простой" возьмет. То есть, если простой был 5 дней, значит, его работа стоила 50$ (300$ - бюджет месячной работы). На протяжении трех недель я никак не мог выловить его в скайпе. Исполнитель постоянно говорил, что нет времени, праздники. А шло уже 15-е январе. В итоге сегодня, 19 января, он присылает мне отчет о якобы проделанной работе и говорит, что я ему еще должен, но по своей доброте душевной он обойдется и 127 долларами, которые ему уже выслали. Человек намеренно тянул время, и изначально не собирался возвращать мне деньги. Вывод: Василий очень падкий на деньги. Поэтому всем его будущим клиентам советую сначала требовать результат, а потом уже перечислять на его счет средства. Иначе рискуете повторить мою историю: он получит деньги и перестанет вам отвечать.
1) Человек посредник высшей степени. Работу дал он, делать должен был его друг, а заказчик 3-ий человек. 2) Пошел заказчику на встречу, начал работу без предоплаты. С условием, что его должник (уважаемый человек на веблансере) мне выплатит эти деньги. 3) Заказчик не выходил на связь в течени 3 дней, у меня отобрали доступ к сайту. Я заподозрил не ладное. Начал копать. Вышел на настоящего владельца сайта (работодателя Ивана). Который сказал "извини друг, проект закрыт. Все претензиии к Владу, не ко мне." Получается наш Иван Стеклов магическим образом превратился в Влада, очень интересно. Надеюсь тех. поддержка сделает запрос на подтверждение данных. 4) Пока я не признался, что знаю правду, Влад (Иван) твердил, что все нормально, проект продолжается, скидывайте отчеты, работайте. Когда я сказал, что говорил с заказчиком и он закрыл проект - пошел совсем другой разговор. Цитирую скайп: [25.12.2014 17:42:47] ianusgates ianusgates: Нет, я очень поссорился с этим человеком. Александру напишу, чтобы поторопился с оплатой. Когда он перешлет вам деньги, вы решайте сами, сколько обошлась ваша работа. Остальное, если посчитаете нужным, отправите мне. Извиняюсь за этот проект. Когда я предоставил Ивану список, что было сделано. Он сказал, что моя работа максимум стоит 50$. Даже не знаю, что еще добавить. Человек извинялся, что обманул, а потом начал шантажировать отрицательными отзывами. Буду обращаться в арбитраж со всеми сопутствующими материалами. Вывод: работать исключительно по предоплате, есть вероятность срыва проектов, заказчик пропадает, может шантажировать плохими отзывами.
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