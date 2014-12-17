Продвижение в сети сайтов

Поисковые системы (SEO)Закрыт26 заявок271 просмотр
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Есть ТЗ по продвижению сайта. Требуется:

1. согласовать пункты и время на их выполнение с заказчиком

2. реализовать пункты (возможно внесение корректировок, по согласованию с заказчиком)

после успешного внедрения тестового проекта - возможно дальнейшее сотрудничество по другим проектам.

Требование к исполнителю:

• Опыт работы seo-аналитика / администратора сайта / web-разработчика более 2-х лет

• Опыт написания текстов; грамотность

• Опыт успешного продвижения сайтов

• Опыт продвижения в соцсетях (Facebook, Вконтакте)

• Владение инструментами web-аналитики

• Работа с google adwords и яндекс.директ: создание рекламных компаний, анализ и оптимизация кампаний (медийная сеть, настройка таргетинга)

• Анализ результатов продвижения, построение и корректировка стратегий продвижения по проектам

• Техническое образование (приветствуется понимание устройства автомобиля)

9 лет назад
cartuz
Максим 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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