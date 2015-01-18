Прогон по каталогам (сбор базы тематической под меня)

Мне необходим исполнитель, который по заданной тематике будет собирать базы форумов/каталогов в конкретной доменной зоне (например .pl) и прогонять по ней мои сайты.

Дополнительно: мне не нужен ссылочный взрыв, мне нужен качественный ссылочный профиль (на сколько это в этом случае возможно) с отобранными тематическими донорами.

Например: Тематика — software, зона — .pl