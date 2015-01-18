Прогон по каталогам (сбор базы тематической под меня)

$15
Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки232 просмотра
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Мне необходим исполнитель, который по заданной тематике будет собирать базы форумов/каталогов в конкретной доменной зоне (например .pl) и прогонять по ней мои сайты.

Дополнительно: мне не нужен ссылочный взрыв, мне нужен качественный ссылочный профиль (на сколько это в этом случае возможно) с отобранными тематическими донорами.

Например: Тематика — software, зона — .pl

9 лет назад
kissds
Денис 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Phil900
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$15
7 дней
Пока с Филлипом получилось поработать только раз, но уже общаемся по новым задачам - работу выполнил вовремя, собрал базу под мои нужды и прогнал по ней сайт. Предоставил все возможные отчеты! Рекомендую!
С Денисом работать очень приятно - человек понимает все нюансы данной работы, что делает процесс и конечный результат намного эффективнее. Всегда на связи и оплата в срок. Рекомендую! Надеюсь и в дальнейшем будем работать! Успехов и удачи!
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