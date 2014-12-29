kissds

Денис kissds

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Phil900
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Прогон по каталогам (сбор базы тематической под меня)
С Денисом работать очень приятно - человек понимает все нюансы данной работы, что делает процесс и конечный результат намного эффективнее. Всегда на связи и оплата в срок. Рекомендую! Надеюсь и в дальнейшем будем работать! Успехов и удачи!
Пока с Филлипом получилось поработать только раз, но уже общаемся по новым задачам - работу выполнил вовремя, собрал базу под мои нужды и прогнал по ней сайт. Предоставил все возможные отчеты! Рекомендую!
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