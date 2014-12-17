Провести оптимизацию сайта онлайн-журнала

Провести комплекс оптимизации для сайта онлайн-журнала про Москву.

Предложить наиболее эффективный и действенный метод для отображение статей в поисковиках, улучшение позиций и траста.

Статьи на сайте имееются уникальные. Обновление 2 раза в день. Спецпроект карта Москвы с местами находится в "сайт/карта" (не поддомен)

В идеале нужен также человек на удаленную работу по PR коммуникации с малым бизнесом Москвы, местами, событиями, порталами, сми, стартапами для повышения ссылочной массы.

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От 8 000 руб в месяц.