Провести оптимизацию сайта онлайн-журнала

$200
Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок191 просмотр
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Провести комплекс оптимизации для сайта онлайн-журнала про Москву.

Предложить наиболее эффективный и действенный метод для отображение статей в поисковиках, улучшение позиций и траста.

Статьи на сайте имееются уникальные. Обновление 2 раза в день. Спецпроект карта Москвы с местами находится в "сайт/карта" (не поддомен)

В идеале нужен также человек на удаленную работу по PR коммуникации с малым бизнесом Москвы, местами, событиями, порталами, сми, стартапами для повышения ссылочной массы.

Зарплата по вашим условиям и с привязкой к результату.

От 8 000 руб в месяц.

9 лет назад
winsloy
Иван 
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
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