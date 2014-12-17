Google не видит дизайн сайта.

Мне необходим исполнитель, который по заданной тематике будет собирать базы форумов/каталогов в конкретной доменной зоне (например .pl) и прогонять по ней мои сайты. Дополнительно: мне не нужен ссылочный взрыв, мне нужен качественный ссылочный профиль (на сколько ...