Google не видит дизайн сайта.

Требуется охватить большую тематику с информационной точки зрения (что интересует пользователей) - дизайн интерьера, как выбрать, кухня, спальня, детская, идеи интерьера, свет и т.д. И составить англоязычное семантическое ядро с постатейной группировкой. Запросы для написания информационных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
Ситуация такая: в кэше Google нет дизайна сайта http://prntscr.com/5ii0zh только текстовая инфа. С Яндексом ситуация аналогичная.
Кто сталкивался или знает в чем дело, куда копать?
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