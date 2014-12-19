Необходимо продвижение сайта http://www.idilbaby.ru/ в возрасте.

Составление списка не проиндексированных страниц сайта -реализация индексации страниц (в яндексе, гугле, бинге)

Регистрация в каталогах и т.д.

Наладить на сайте вспомогательные программы для анализа посещаемости и сбора статистики.

Гарантированный вывод в топ только белыми методами.

Составить бюджет с его разбивкой на месяцы со статьями расходов на пол года.

Предоставление еженедельного отчета.

Указывайте в заявке:

— перечень услуг которые вы будете выполнять в ходе работ;

— в каком виде предоставляете отчет о проделанной работе;

— стоимость и сроки.