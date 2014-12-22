Помощь по СЕО

Здравствуйте. Необходимо составить семантическое ядро для сайта фирмы, которая производит и продает мягкую мебель. Затем запросы из семантического ядра необходимо распределить по страницам, составить ТЗ для оптимизатора с указанием объема текста на каждую страницу и количества ключевых ...