Помощь по СЕО

Поисковые системы (SEO)Завершен17 заявок255 просмотров
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Есть новостной проект на Wordpress, нужна помощь по СЕО, корректно прописать robots, сделать карту сайта, помочь в оптимизации сайта для корректной индексации поисковыми системами

9 лет назад
punisher1977
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Anatolevi4
Иван 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$20
1 день
Грамотный, коммуникабельный, оперативный специалист. Сделал качественно, в обговоренные сроки, дал рекомендации по дальнейшему продвижению проекта. Буду обращаться в будущем
Отличный заказчик! Предоплата и оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
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