punisher1977

Сергей Нестеренко punisher1977

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Anatolevi4
Иван 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Помощь по СЕО
WordPress
Отличный заказчик! Предоплата и оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Грамотный, коммуникабельный, оперативный специалист. Сделал качественно, в обговоренные сроки, дал рекомендации по дальнейшему продвижению проекта. Буду обращаться в будущем
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seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Нужна помочь с СЕО оптимизацией новостного сайта
WordPress
Работать с Сергеем было очень приятно. Работу оплатил в кратчайшие сроки и в полном объеме. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Нужна была помощь по СЕО оптимизации сайта, так как существовали определенные проблемы. Тарас профессионально и в кратчайший срок справился с поставленной задачей. После выполнения был предоставлен подробный отчет о проделанной работе и даны практические рекомендации по дальнейшей оптимизации работы. С удовольствием буду работать с ним в будущем. Ставлю 12 баллов из 12.
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Irina_Borisova
Ирина 
51 год
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Дизайн удостоверения
Отличный заказчик. Четко поставлена задача, своевременная оплата. От работы - только положительные эмоции. Буду рада и дальнейшему сотрудничеству.
Нужно было красиво оформить удостоверение журналиста. Ирина с работой справилась чётко, быстро, профессионально и очень креативно. Оценка 12 из 10 возможных.
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