punisher1977

Нужна была помощь по СЕО оптимизации сайта, так как существовали определенные проблемы. Тарас профессионально и в кратчайший срок справился с поставленной задачей. После выполнения был предоставлен подробный отчет о проделанной работе и даны практические рекомендации по дальнейшей оптимизации работы. С удовольствием буду работать с ним в будущем. Ставлю 12 баллов из 12.