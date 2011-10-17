punisher1977

Необходимо написать форум аналогичный данному http://likarinfund.org/forum#theme/1350 . Нужно полное соответствие. Жду предложений со сроками и ценой.
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть новостной проект на Wordpress, нужна помощь по СЕО, корректно прописать robots, сделать карту сайта, помочь в оптимизации сайта для корректной индексации поисковыми системамиПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть новостной проект на Wordpress, нужна помощь по СЕО, корректно прописать robots, сделать карту сайта, помочь в оптимизации сайта для корректной индексации поисковыми системамиПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужна консультационная и практическая помощь по внутренней, внешней оптимизации сайта, а также продвижению сайта на CMS Wordpress. Тематика сайта: новостная Одной из главных задач является хороший рейтинг в украинских ТОПах, особенно интересует ТОП ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт11 лет назад
Надо установить и настроить согласно ТЗ готовый шаблон Joomla 1.7. Кто заинтересовался, пишите, расскажу детальнееВеб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется пару человек для наполнения обще-тематического форума. Оплата: 2 цента - пост, 4 цента - тема.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
Неспешно требуется создание флэш-игрушки такого типа http://www.fasco-csc.com/works/crimson/crimson_e.php Пишите, будем общаться более детальноРазработка игр1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется красиво оформить удостоверение журналиста, есть определённые наработкиВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен форум для сайта,нашёл в интернете форум, структура которого очень нравится. Не могу определиться на каком он движке. Нужна помощь в выборе аналогичного (установке, настройке) или возможно написании, если это реально. Кому интересно пишите, пообщаемся ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
У меня на сайте стоит шаблон JSN Epic, все попытки внести в него изменения под "себя" успехом не увенчались, получилось корявенько, хочется заиметь свой шаблон с учётом всех требований. Кто сможет помочь ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад