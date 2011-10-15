Нужна помощь в выборе движка форума

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки130 просмотров

Нужен форум для сайта,нашёл в интернете форум, структура которого очень нравится. Не могу определиться на каком он движке. Нужна помощь в выборе аналогичного (установке, настройке) или возможно написании, если это реально. Кому интересно пишите, пообщаемся более предметно.

14 лет назад
punisher1977
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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