Нарисовать/сверстать доп страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок93 просмотра

Есть готовый сайт (см. приложение - файл). Необходимо дорисовать-скомпоновать-сверстать (под ключ) 4 дополнительные страницы, в стилистике основного сайта.

Оплата гарантируется. Пожалуйста, только профессионалы.

14 лет назад
xbsmedia
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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