Почтовый сервис

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки128 просмотров

Требуется создание почтового сервиса, с минимальным базовым функционам, регистрацией, авторизацией, доступом как через вебинтерфейс, так и через почтовые клиенты, антиспам, антивирус.

Использование бесплатных сервисов от гугла и яндекса не интересует. Необходимо предусмотреть возможность хранения данных на нескольких серверах.

В предложении просьба указывать какие средства вы будете использовать.

14 лет назад
West_Studio
Артем 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров