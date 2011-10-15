Почтовый сервис

Требуется создание почтового сервиса, с минимальным базовым функционам, регистрацией, авторизацией, доступом как через вебинтерфейс, так и через почтовые клиенты, антиспам, антивирус.

Использование бесплатных сервисов от гугла и яндекса не интересует. Необходимо предусмотреть возможность хранения данных на нескольких серверах.

В предложении просьба указывать какие средства вы будете использовать.