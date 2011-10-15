дизайн предоставлю основные сложности – мультиязычность и перелистывание страниц без перезагрузки страницы в остальном – сайт-визитка желательно уложиться в 20-25 тр
Почтовый сервис
Требуется создание почтового сервиса, с минимальным базовым функционам, регистрацией, авторизацией, доступом как через вебинтерфейс, так и через почтовые клиенты, антиспам, антивирус.
Использование бесплатных сервисов от гугла и яндекса не интересует. Необходимо предусмотреть возможность хранения данных на нескольких серверах.
В предложении просьба указывать какие средства вы будете использовать.
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