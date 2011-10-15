Добрый день. Магазин на Joomla-Virtuemart. Необходим скрипт для сравнения цен магазина и цен конкурентов в Яндекас Маркете. Как будет работать - в скрипте выбираю свою категорию товара (допустим там 50 позиций), ...
Подправить партнерку на PHP
Есть партнерская программа, использующая авторизацию через webmoney. Написана была отдельно. В результате подключения к другим скриптам, перестала записывать данные в БД. Скрипты, к которым подключается, идентичны по функционалу. И еще надо добавить несколько кнопок, данные о которых будут также записываться в Базу. Все необходимые данные будут предоставлены. Работы тут на пару часов.
Цена плавающая, в зависимости от вашего опыта.
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