Подправить партнерку на PHP

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки158 просмотров

Есть партнерская программа, использующая авторизацию через webmoney. Написана была отдельно. В результате подключения к другим скриптам, перестала записывать данные в БД. Скрипты, к которым подключается, идентичны по функционалу. И еще надо добавить несколько кнопок, данные о которых будут также записываться в Базу. Все необходимые данные будут предоставлены. Работы тут на пару часов.

Цена плавающая, в зависимости от вашего опыта.

PHP
14 лет назад
Borisov-Alex
Александр 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров