Скрипт для анализа цен Яндекс маркета

Добрый день.

Магазин на Joomla-Virtuemart.

Необходим скрипт для сравнения цен магазина и цен конкурентов в Яндекас Маркете.

Как будет работать - в скрипте выбираю свою категорию товара (допустим там 50 позиций), скрипт выводит по 1 позиции (возможно больше), отображая в одной колонке- моя цена, моя цена доставки, моя цена+доставка -в другой колонке самые низкие цены 5 разных конкурентов(фирм) в маркете по аналогичным товарам (следует иметь ввиду, что названия товара могут отличаться-т.е. у меня "1г1 ламинированная дверь", у конкурента - "дверь межкомнатная глухая итальянский орех 1г1"; и отображать товары РАЗНЫХ фирм(просто некоторые фирмы выставляют под "дверь 1г1" до 20 товаров). Таблица конкурента должна содержать-название фирмы, ссылка на товар(кликабельная),цена,доставка, цена+доставка, разница моя цена+доставка с конкурен цена+доставка.

Далее скрипт должен предложить изменить цену на товар - по умолчанию на 10р. ниже ( и соответственно поменять в виртуемарте).

Иметь кнопку-следующий товар.

Может быть Вы предложите что-то более удобное и лучшее.

От Вас -цена и сроки. Спасибо.