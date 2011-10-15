Требуется сделать простой сайт на joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок230 просмотров

Необходимо сделать каталог на joomla+virtuemart, каталог без продаж, без корзины. Верстка имеется.

Joomla
14 лет назад
adoyl
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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