Информеры валют, топлива и погоды

Для сайта http://dominicanoff.info требуются три информера: валют (к песо), стоимость топлива и текущей погоды.

Первые два должны выглядеть примерно как здесь http://www.listin.com.do (в конце страницы), а погодный примерно как тот, что уже стоит, только по-русски и более органично.

Все три информера нужно подогнать под стиль сайта для размещения в сайтбаре. Ширина 260.