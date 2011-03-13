Dominicus

Еремеев Dominicus

 
47 летДоминиканская Республика/Санто-Доминго
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Компания Passportoff

Как заказчик:

- являюсь конечным заказчиком;

- никогда не задерживаю оплату;

- прямо говорю "нравится" - "не нравится";

- стараюсь четко ставить задачу для исполнителя;

- ценю свое и чужое время;

- понимаю, что хорошее дешевым не бывает.

Как человек:

- прощаю мелкие промахи:

- с пониманием отношусь к обоснованным задержкам;

- неприемлю обман.

При выборе исполнителя всегда обращаю внимание на предложенную цену, срок выполнения и краткий комментарий фрилансера.

  • Информеры валют, топлива и погоды

    $250

    Для сайта http://dominicanoff.info требуются три информера: валют (к песо), стоимость топлива и текущей погоды. Первые два должны выглядеть примерно как здесь http://www.listin.com.do (в конце страницы), а погодный примерно как тот, что уже стоит, только по-русски и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Починить и конвертировать битую базу данных форума

    $350

    Главная цель технического задания: починить базы и избавиться от проблем с разнобоем кодировок, и в последствии переконвертировать всю базу в utf8. Русскоязычный Форум vBulletin версии 4.1.2 1. Необходимо взять актуальную версию vBulletin 4.1.3 Установить русский язык в кодировке ...

    MySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переконвертировать базу данных в utf8

    $150

    Имеется база данных MySQL для форума на движке vbulletin. База весит 750 мб. Кодировка базы данных ISO 8859-5 (Latin/Cyrillic). Форум работает на cp1251, установлен русский язык. Не корректно отображаются специальные символы иностранных языков. Необходимо переконвертировать базу данных в ...

    MySQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Связать БД с сайтом.

    Имеются: 1. БД в MS Access: 12 таблиц, 3 запроса, 20 форм 2. Сайт под WordPress: www.passportoff.com Требуется интегрировать одно с другим, чтобы можно было: - создавать онлайн формы заполнения таблиц БД; - создавать онлайн отчеты; - разграничивать права на онлайн ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Четыре баннера

    $100

    Для рекламы форума www.dominicanoff.com требуются четыре баннера: 240х100 - Flash 240х100 - gif 120х60 - gif 88х31 - gif Наполнение на Ваше усмотрение. Лишь бы было красиво и вызывало только положительные эмоции. При выборе исполнителя всегда обращаю внимание на ...

    Flash
    Баннеры3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод сайта на английский и испанский

    $500

    www.passportoff.com Требуется перевести сайт на английский и испанский языки для наполнения, соответственно, английской и испанской весий. К переводу: все материалы сайта, кнопки, названия и ссылки адресов страниц. Желательно размещение переведенного материала на сайте самостоятельно исполнителем в полной ...

    WordPressПеревод сайта на английский
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Фирменный стиль на базе существующего логотипа

    $300

    Необходимо разработать фирменный стиль отталкиваясь от идеи уже созданного логотипа (в приложенном файле) Фирменный стиль должен быть достаточно консервативным, но с некоторыми яркими нотками. Ничего крикливого, все просто, лаконично и современно. Добавлено: Название компании - Unidom 1. папка 2. фирменный бланк 3. ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скопировать существующий сайт (собственный)

    $500

    Есть небольшой сайт - www.divedominicana.com Нужно перенести его на Joomla или WordPress и добавить законченность дизайну. Например, несимметричны левый и правый фрейм и тому подобные мелочи. В дополнение: Добавить блок обратной связи. Блок авторизации снести. На главной странице после приветствия разместить ...

    WordPressJoomla
    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип компании

    $100

    Нужно нарисовать цветной логотип компании. Идея есть, осталось только воссоздать ее художественно. Идея: Цветной флаг Доминиканской республики, симметрично разделен на четыре части - пазла. Три пазла уже собраны вместе, а правый верхний вот-вот встанет на свое ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание сайта для частного перевозчика

    $1000

    Нужно создать компактный и красивый сайт: Главная страница - небольшая интерактивная карта Доминиканы с указанием основных маршрутов и экскурсионных мест (около 20-ти) ; - в правом или левом фрейме общий список маршрутов и экскурсий (короткие названия) ...

    Форма обратной связи
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание нового сайта по образцу существующего.

    $2500

    Есть сайт, построенный на платформе Site Edit. Сайт кривой, не поддерживает мультибраузерность, построен на флеш, замусорен кодами, но в целом выглядит и наполнен неплохо (на наш взгляд). Что нужно: 1. Сделать такой же сайт, но не "кривой" ...

    Photoshop
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Zakrevskiy
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$400
10 баллов
10 лет назад
Скопировать существующий сайт (собственный)
Было приятно иметь с Вами дело!
Работа сделана быстро и качественно. Дмитрий профессионально, терпеливо и вежливо работает с заказчиками. Рекомендую.
Ответный отзыв
widder_mg
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$600
10 баллов
13 лет назад
Перевод сайта на английский и испанский
Отличный заказчик - предоставил чёткое задание, оплатил сразу же. Кроме того, по ходу работы оперативно уточнял все необходимые детали.
Профессионально и точно в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
VIGuY
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$75
10 баллов
13 лет назад
Переконвертировать базу данных в utf8
Приятно очень работать с Андреем. Надеюсь, в следующий раз помогу ему больше. Не только хороший как заказчик, но и просто отличный человек! Спасибо..
Приятно работать с человеком.
Ответный отзыв
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$400
10 баллов
13 лет назад
Создание нового сайта по образцу существующего.
Отличный заказчик, рекомендую.
Работа выполнена хорошо, нареканий нет.
Ответный отзыв
Sergey_Shevthuk
Сергей 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Четыре баннера
Было приятно работать с Андреем, отличный заказчик! Быстрое согласование доработок. Полная и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Работу выполнил в срок и на высоком уровне. У Сергея однозначно есть фантазия и чувство юмора. Рекомендую.
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