Для сайта http://dominicanoff.info требуются три информера: валют (к песо), стоимость топлива и текущей погоды. Первые два должны выглядеть примерно как здесь http://www.listin.com.do (в конце страницы), а погодный примерно как тот, что уже стоит, только по-русски и ...
Как заказчик:
- являюсь конечным заказчиком;
- никогда не задерживаю оплату;
- прямо говорю "нравится" - "не нравится";
- стараюсь четко ставить задачу для исполнителя;
- ценю свое и чужое время;
- понимаю, что хорошее дешевым не бывает.
Как человек:
- прощаю мелкие промахи:
- с пониманием отношусь к обоснованным задержкам;
- неприемлю обман.
При выборе исполнителя всегда обращаю внимание на предложенную цену, срок выполнения и краткий комментарий фрилансера.
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Главная цель технического задания: починить базы и избавиться от проблем с разнобоем кодировок, и в последствии переконвертировать всю базу в utf8. Русскоязычный Форум vBulletin версии 4.1.2 1. Необходимо взять актуальную версию vBulletin 4.1.3 Установить русский язык в кодировке ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Имеются: 1. БД в MS Access: 12 таблиц, 3 запроса, 20 форм 2. Сайт под WordPress: www.passportoff.com Требуется интегрировать одно с другим, чтобы можно было: - создавать онлайн формы заполнения таблиц БД; - создавать онлайн отчеты; - разграничивать права на онлайн ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Есть сайт, построенный на платформе Site Edit. Сайт кривой, не поддерживает мультибраузерность, построен на флеш, замусорен кодами, но в целом выглядит и наполнен неплохо (на наш взгляд). Что нужно: 1. Сделать такой же сайт, но не "кривой" ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад