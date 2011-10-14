Поправить верстку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки121 просмотр

После добавления разделов на сайт немного поехала верстка, нужно исправить.

Сайт на своем движке, немного капризном. Понадобится знание JS

JavaScript
14 лет назад
madcow
Мадков 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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