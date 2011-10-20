Сделать опрос (задание срочное)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок240 просмотров

В самописную CMS нужно сделать модуль опроса по примеру http://www.glavred.info/poll/

Модуль включает:

- вывод на главную страницу блочка с текущим опросом в требуемом дизайне

- просмотр результата без участия в голосовании

- переголосование

- просмотр предыдущих голосований

- управление каждым опросом через админчасть (создать - редактировать - выключить - удалить)

14 лет назад
fonarev
48 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$100
1 день
Сергей — пунктуальный профессионал и легкий в общении человек. Оперативно реагирует на замечания, всегда на связи. Разобрался в CMS, словно это его родная разработка, и сразу перешел к делу. Спасибо за работу, все прошло четко и слаженно.
Константин четко поставил ТЗ и помог немного разобраться с установленной на сайте CMS. Сделал предоплату в 50%. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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