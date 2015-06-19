Сайты и скрипты любой сложности

Пишу на Php: нативный php, Laravel, CodeIgniter, немного Yii и Zend. Базы данных MySQL, PostreSQL. Нативный JS и jQuery

Предоставляю услуги:

..• Программирование

....o Скрипты любой сложности: встраивание в Вашу CMS

....o Интернет-магазины: с нуля или доработка уже существующего магазина по функционалу

....o Блог

....o Создание CMS под Ваш проект: только тот функционал, который обеспечит максимальную производительность, с возможностью в будущем добавлять дополнительные модули для расширения функционала

..• Дизайн

....o Логотипы для Вашей компании

....o Рисунки и иллюстрации

....o Промышленный дизайн и дизайн продукции

....o Фирменный стиль

....o Обработка фотографий

..• Поддержка

....o Наполнение сайта информацией

....o Рерайт статей

....o Перенос сайтов от одного хостера к другому

....o Поддержка Ваших доменов

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Если у Вас не «коробочный» движок, то не беспокойтесь, достаточно легко разбираюсь в чужом коде.

Портфолио по программированию можно посмотреть тут http://www.weblancer.net/users/programmist/portfolio/?category_id=58, по дизайну тут http://www.weblancer.net/users/programmist/portfolio/?category_id=11.

Если у Вас есть задание на доработку или разработку сайта, то стучите сразу в скайп sergey.pechenyuk (Сергей). Всегда можно позвонить по телефону +7.926.220.40.80 (Сергей) и обговорить детали.

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Информация для работодателей:

• Работаю только по ТехЗаданию или после обсуждения в реале (или скайпе) и составления ТЗ общими усилиями

• Если в ТЗ чего-то не описано, значит этого делать не надо

• Вносить изменения в ТЗ после его утверждения нельзя

• Любая доработка, не описанная в ТЗ, оплачивается сверх обсужденного бюджета

• По проектам более 200$ работаю по предоплате или поэтапной оплате

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Могу что-то сделать бесплатно, за что-то запросить более высокую цену, чем другие исполнители. Обсуждать нет смысла, надо или принять, или же выбрать другого исполнителя. Средняя ставка по программированию 20$/час, пишу код быстро и чисто. Время, потраченное на изучение системы, не оплачивается, оплачивается только время разработки по заданию.