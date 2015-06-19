Сергей Печенюк programmistprogrammist
Пишу на Php: нативный php, Laravel, CodeIgniter, немного Yii и Zend. Базы данных MySQL, PostreSQL. Нативный JS и jQuery
Предоставляю услуги:
..• Программирование
....o Скрипты любой сложности: встраивание в Вашу CMS
....o Интернет-магазины: с нуля или доработка уже существующего магазина по функционалу
....o Блог
....o Создание CMS под Ваш проект: только тот функционал, который обеспечит максимальную производительность, с возможностью в будущем добавлять дополнительные модули для расширения функционала
..• Дизайн
....o Логотипы для Вашей компании
....o Рисунки и иллюстрации
....o Промышленный дизайн и дизайн продукции
....o Фирменный стиль
....o Обработка фотографий
..• Поддержка
....o Наполнение сайта информацией
....o Рерайт статей
....o Перенос сайтов от одного хостера к другому
....o Поддержка Ваших доменов
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Если у Вас не «коробочный» движок, то не беспокойтесь, достаточно легко разбираюсь в чужом коде.
Портфолио по программированию можно посмотреть тут http://www.weblancer.net/users/programmist/portfolio/?category_id=58, по дизайну тут http://www.weblancer.net/users/programmist/portfolio/?category_id=11.
Если у Вас есть задание на доработку или разработку сайта, то стучите сразу в скайп sergey.pechenyuk (Сергей). Всегда можно позвонить по телефону +7.926.220.40.80 (Сергей) и обговорить детали.
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Информация для работодателей:
• Работаю только по ТехЗаданию или после обсуждения в реале (или скайпе) и составления ТЗ общими усилиями
• Если в ТЗ чего-то не описано, значит этого делать не надо
• Вносить изменения в ТЗ после его утверждения нельзя
• Любая доработка, не описанная в ТЗ, оплачивается сверх обсужденного бюджета
• По проектам более 200$ работаю по предоплате или поэтапной оплате
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Могу что-то сделать бесплатно, за что-то запросить более высокую цену, чем другие исполнители. Обсуждать нет смысла, надо или принять, или же выбрать другого исполнителя. Средняя ставка по программированию 20$/час, пишу код быстро и чисто. Время, потраченное на изучение системы, не оплачивается, оплачивается только время разработки по заданию.
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