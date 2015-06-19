programmist

Сергей Печенюк programmist

 
42 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сайты и скрипты любой сложности

Пишу на Php: нативный php, Laravel, CodeIgniter, немного Yii и Zend. Базы данных MySQL, PostreSQL. Нативный JS и jQuery

Предоставляю услуги:

..• Программирование

....o Скрипты любой сложности: встраивание в Вашу CMS

....o Интернет-магазины: с нуля или доработка уже существующего магазина по функционалу

....o Блог

....o Создание CMS под Ваш проект: только тот функционал, который обеспечит максимальную производительность, с возможностью в будущем добавлять дополнительные модули для расширения функционала

..• Дизайн

....o Логотипы для Вашей компании

....o Рисунки и иллюстрации

....o Промышленный дизайн и дизайн продукции

....o Фирменный стиль

....o Обработка фотографий

..• Поддержка

....o Наполнение сайта информацией

....o Рерайт статей

....o Перенос сайтов от одного хостера к другому

....o Поддержка Ваших доменов

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Если у Вас не «коробочный» движок, то не беспокойтесь, достаточно легко разбираюсь в чужом коде.

Портфолио по программированию можно посмотреть тут http://www.weblancer.net/users/programmist/portfolio/?category_id=58, по дизайну тут http://www.weblancer.net/users/programmist/portfolio/?category_id=11.

Если у Вас есть задание на доработку или разработку сайта, то стучите сразу в скайп sergey.pechenyuk (Сергей). Всегда можно позвонить по телефону +7.926.220.40.80 (Сергей) и обговорить детали.

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Информация для работодателей:

• Работаю только по ТехЗаданию или после обсуждения в реале (или скайпе) и составления ТЗ общими усилиями

• Если в ТЗ чего-то не описано, значит этого делать не надо

• Вносить изменения в ТЗ после его утверждения нельзя

• Любая доработка, не описанная в ТЗ, оплачивается сверх обсужденного бюджета

• По проектам более 200$ работаю по предоплате или поэтапной оплате

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Могу что-то сделать бесплатно, за что-то запросить более высокую цену, чем другие исполнители. Обсуждать нет смысла, надо или принять, или же выбрать другого исполнителя. Средняя ставка по программированию 20$/час, пишу код быстро и чисто. Время, потраченное на изучение системы, не оплачивается, оплачивается только время разработки по заданию.

PHPLaravelMySQLjQuery
Портфолио
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Отзывы заказчиков
bogatir
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Нужно обновить цмс с php 5.3 на 5.4
Отличный программист, свое дело знает! Устранил всё очень быстро. Будем продолжать сотрудничество.
Оплата сразу после работы. Рекомендую!
Ответный отзыв
gwillpr
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$175
10 баллов
8 лет назад
Движок для сайта + API для работы приложения
Очень рекомендую Сергея. Хороший программист, точно соблюдает сроки, делает все быстро и качественно.
С Романом работал первый раз и сразу порекомендую. ТЗ есть, если что-то было не понятно - объяснял. Оплата в срок. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество по этому проекту
Ответный отзыв
gde_ti
Иван 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
$25
10 баллов
9 лет назад
Форма на javascript, дерево.
Все правильно сделано
Оплату получил вовремя. Рекомендую
Ответный отзыв
Dr_Nova
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Прикрутить оплату робокассы
Большое спасибо за работу, качественно и в срок.
Все отлично. Рекомендую
Ответный отзыв
IOI
Юля 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Добавление импорта\экспорта CSV в самописный магазин
Сергей отлично себя показал. Работаю с разными фрилансерами и для меня очень важно, чтобы фрилансер всегда быть на связи и оперативно отвечал на вопросы. Сергей быстро выполнил задачу, всегда был на связи и чётко отвечал на вопросы. Рекомендую!
Поставленная задача была сделана так, как хотел заказчик, благодаря чему получил и отзыв, и оплату в срок. Рекомендую как ответственного заказчика. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Ответный отзыв
Веб-программирование
61 отзыв
$15/час
от 1 часа
нет рейтинга