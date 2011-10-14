Упрощение и доработка систем приема-оплаты заказа

Сейчас на сайте работает система автоматизированного приема/обработки/оплаты заказов. Решено значительно упростить ее: убрать лишние этапы, элементы в формах и т.д. также надо реализовать возможность добавления нового заказа администратором с занесением данных в базы (сейчас все только автоматически)+доработать систему оплаты, с которой работают клиенты. Помимо этого в ТЗ несколько менее важных задач, которые тем не менее надо сделать (например, устранение конфликта протокола хттпс и скриптов ряда сервисов, интегрированных в сайт). Сделать все надо будет очень оперативно. ТЗ по запросу после изучения портфолио, затем обсуждаем оплату (100% после выполнения ТЗ и тестирования результата)