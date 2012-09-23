translation4u

Необходимо разработать дизайн и сверстать два адаптивных валидных html-шаблона электронных писем для регулярной переписки наших сотрудников с контрагентами. Примерный образец дизайна есть, но альтернативные предложения тоже будут приветствоваться. Создание шаблонов через уникализацию уже существующих допустимо. Портфолио шаблонов ...
- Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать текст на главную страницу сайта-производителя инженерного оборудования (системы вентиляции и кондиционирования в основном) и составить описания порядка 10 категорий в каталоге продукции, плюс несколько небольших (300-400 знаков) текстов-превью. Опыт копирайтинга в инженерной тематике и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо наполнить через админку по образцу (текст, фото, тэги и т.д.) раздел каталога на сайте. Текст подготовлен, по каждой позиции один-два абзаца, всего объем - около 50 вордовских страниц. Крайне желателен опыт работы с текстами по оборудованию ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $40
Требуется перевести с английского на русский документ объемом 20 стр (около 49,5 тыс знаков без пробела). Тематика - онлайн-бизнес, маркетинг. Знание темы и опыт перевода похожих текстов обязателен. Оплата - 1200 руб. Срок исполнения ...Переводы7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Необходимо выяснить, почему возникает ошибка при перезагрузке сервераСистемное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Проблема: несмотря на сделанные в меню "внешний вид - виджеты" изменения в виджетах, на сайте они не отобразились (старые виджеты остались, новые не отобразились), кроме того, некорректно отображаются формы подписки, созданные с помощью одного из ...Завершен11 лет назад
- $100
Требуется создать набор баннеров (флэш с заглушами и гиф) для продвижения коммерческого плагина вордпрессБаннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо решить две задачи: 1. Поднять упавший сайт на вордпресс (сначала была 504-я, теперь белый экран как в админке так и при открытии страниц) 2. Настроить ВП и хостинг с целью повышения скорости загрузки страниц. ориентация на ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходима серия рекламных статей для нового программного продуктаКопирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется написание не очень сложного коммерческого (фри и платная версии) плагина для блогов на cms вордпресс. Опыт создания плагинов для WP желателен. ТЗ высылается после предварительной переписки, оплата обсуждается тогда же.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Проект по локализации сайта. Требуется просматривать сраницы с кодом (хтмл, пхп, js и т.д.) и выделять цветом для переводчика то, что надо перевести, а что трогать не следует. При этом надо учитывать специфику задания, ...Прочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сейчас на сайте работает система автоматизированного приема/обработки/оплаты заказов. Решено значительно упростить ее: убрать лишние этапы, элементы в формах и т.д. также надо реализовать возможность добавления нового заказа администратором с занесением данных в базы (сейчас все ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $200
1. Система должна получать от клиента и обрабатывать документы не только в формате .txt, но и в форматах других распространенных текстовых и графических редакторов: .doc, .docx, .odf, .rtf, .html, .xhtml, .sml, .oeb, .DjVu, .chm, .xps, ...Закрыт13 лет назад
- $50
Сайт бюро переводов. Есть рабочая система автоматизированного приема заказов (написана на php). Процессы загрузки файлов, поиска исполнителя, оплаты - все автоматизированы и сопровождаются рассылкой информационных писем. Удаление заказов при определенных условиях также происходит автоматически. Проблема: ...Завершен13 лет назад
- $30
Необходимо настроить почтовые серверы на VPS-хостинге (избавить, в частности, от потока спама). Проверить другие основные настройки сервера. Так как четкое ТЗ отсутствует, то, во избежание недопонимания в дальнейшем, высылайте приватным сообщением перечень работ, которые планируете ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Нужна консультация. Точнее необходимо найти ошибку, вероятно, в верстке, сайта http://translation4u.ru/ Суть ошибки: при отображении сайта в браузере ИЕ8 + операционная система Виста или Виндоуз 7 появляются черные пятна и кляксы, изображения плывут и т.д. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад