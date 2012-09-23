translation4u

Захар translation4u

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Интернет-маркетинг и разработки для электронной коммерции
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$600
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Адаптивный html-шаблон электронного письма

    Необходимо разработать дизайн и сверстать два адаптивных валидных html-шаблона электронных писем для регулярной переписки наших сотрудников с контрагентами. Примерный образец дизайна есть, но альтернативные предложения тоже будут приветствоваться. Создание шаблонов через уникализацию уже существующих допустимо. Портфолио шаблонов ...

    HTML
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт инженерной тематики: текст на главную и описания категорий

    Необходимо написать текст на главную страницу сайта-производителя инженерного оборудования (системы вентиляции и кондиционирования в основном) и составить описания порядка 10 категорий в каталоге продукции, плюс несколько небольших (300-400 знаков) текстов-превью. Опыт копирайтинга в инженерной тематике и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Техническое наполнение каталога на сайте (тексты уже подготовлены)

    Необходимо наполнить через админку по образцу (текст, фото, тэги и т.д.) раздел каталога на сайте. Текст подготовлен, по каждой позиции один-два абзаца, всего объем - около 50 вордовских страниц. Крайне желателен опыт работы с текстами по оборудованию ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод с английского

    $40

    Требуется перевести с английского на русский документ объемом 20 стр (около 49,5 тыс знаков без пробела). Тематика - онлайн-бизнес, маркетинг. Знание темы и опыт перевода похожих текстов обязателен. Оплата - 1200 руб. Срок исполнения ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Устранить пару багов в блоге на Вордпресс

    $10

    Проблема: несмотря на сделанные в меню "внешний вид - виджеты" изменения в виджетах, на сайте они не отобразились (старые виджеты остались, новые не отобразились), кроме того, некорректно отображаются формы подписки, созданные с помощью одного из ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Оживить сайт + настройка быстродействия

    Необходимо решить две задачи: 1. Поднять упавший сайт на вордпресс (сначала была 504-я, теперь белый экран как в админке так и при открытии страниц) 2. Настроить ВП и хостинг с целью повышения скорости загрузки страниц. ориентация на ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Плагин для Вордпресс

    Требуется написание не очень сложного коммерческого (фри и платная версии) плагина для блогов на cms вордпресс. Опыт создания плагинов для WP желателен. ТЗ высылается после предварительной переписки, оплата обсуждается тогда же.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помочь переводчику разобраться в коде страниц

    Проект по локализации сайта. Требуется просматривать сраницы с кодом (хтмл, пхп, js и т.д.) и выделять цветом для переводчика то, что надо перевести, а что трогать не следует. При этом надо учитывать специфику задания, ...

    PHP
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Упрощение и доработка систем приема-оплаты заказа

    Сейчас на сайте работает система автоматизированного приема/обработки/оплаты заказов. Решено значительно упростить ее: убрать лишние этапы, элементы в формах и т.д. также надо реализовать возможность добавления нового заказа администратором с занесением данных в базы (сейчас все ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка системы приема заказов в бюро переводов

    $200

    1. Система должна получать от клиента и обрабатывать документы не только в формате .txt, но и в форматах других распространенных текстовых и графических редакторов: .doc, .docx, .odf, .rtf, .html, .xhtml, .sml, .oeb, .DjVu, .chm, .xps, ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тестирование, отладка и доработка файла на php

    $50

    Сайт бюро переводов. Есть рабочая система автоматизированного приема заказов (написана на php). Процессы загрузки файлов, поиска исполнителя, оплаты - все автоматизированы и сопровождаются рассылкой информационных писем. Удаление заказов при определенных условиях также происходит автоматически. Проблема: ...

    PHPДизайн сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Настройка VPS-сервера, включая почтовые сервера

    $30

    Необходимо настроить почтовые серверы на VPS-хостинге (избавить, в частности, от потока спама). Проверить другие основные настройки сервера. Так как четкое ТЗ отсутствует, то, во избежание недопонимания в дальнейшем, высылайте приватным сообщением перечень работ, которые планируете ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обнаружить ошибку в верстке

    $10

    Нужна консультация. Точнее необходимо найти ошибку, вероятно, в верстке, сайта http://translation4u.ru/ Суть ошибки: при отображении сайта в браузере ИЕ8 + операционная система Виста или Виндоуз 7 появляются черные пятна и кляксы, изображения плывут и т.д. ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$600
10 баллов
8 лет назад
Сайт инженерной тематики: текст на главную и описания категорий
Приятно было работать с Захаром. И ТЗ подробное составил, и оплатил без задержек, и всегда на связи - если возникает какой-то вопрос, можно решить оперативно. Мои благодарности и рекомендации!
Проект выполнили успешно. Тексты подошли по стилю и по смыслу. Спасибо.
Ответный отзыв
Platina92
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Техническое наполнение каталога на сайте (тексты уже подготовлены)
Осталась очень довольна сотрудничеством. Интересная задача, четкое ТЗ и оплата сразу же по завершению - в общем сплошные плюсы, рекомендую ;)
Юлия все сделала в срок. Проект выполняла вдумчиво - давала грамотные советы и задавала уточняющие вопросы по ходу работы. Планируем продолжение сотрудничества.
Ответный отзыв
y_saf
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Устранить пару багов в блоге на Вордпресс
Сотрудничеством доволен
Ярослав быстро нашел корни неполадок, устранил их, объяснил, почему они произошли и дал советы на будущее. Планирую сотрудничать в дальнейшем.
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ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Оживить сайт + настройка быстродействия
приятный адекватный заказчик
Семен все сделал профессионально и быстро. Продолжим сотрудничество на постоянной основе.
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ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Найти причину ошибки на сервере
Приятный адекватный заказчик
Семен как всегда на высоте. Оперативно ответил, решил проблему и дополнительно дал несколько рекомендаций, значительно ускоривших работу сайта. Планирую продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв