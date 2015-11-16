Адаптивный html-шаблон электронного письма

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок186 просмотров
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Необходимо разработать дизайн и сверстать два адаптивных валидных html-шаблона электронных писем для регулярной переписки наших сотрудников с контрагентами.

Примерный образец дизайна есть, но альтернативные предложения тоже будут приветствоваться.

Создание шаблонов через уникализацию уже существующих допустимо.

Портфолио шаблонов писем будет преимуществом.

HTML
8 лет назад
translation4u
Захар 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад