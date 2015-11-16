Адаптивный html-шаблон электронного письма

Есть немало опыта разработки на cms Opencart, есть опыт так же в разработке и продаже модулей в рунете. Ищу опытного дизайнера, которому интересно развивать и продавать свои продукты, то есть шаблоны. Со своей стороны обеспечу грамотным тз, ...