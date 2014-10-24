Platina92

Юлия Билашук Platina92

 
31 годУкраина/Луцк
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтер и контент-менеджер

По ссылке в резюме можете посмотреть мое портфолио.

Опытный контент-менеджер, рерайтер, копирайтер, SEO-копирайтер.

Оплата от 90 руб — 1000 символов без пробелов. Напишу все качественно и в срок.

Вот мое частичное портфолио.

Работаю уже продолжительное время копиратером, рерайтером, сео-копирайтером, а также контент-менеджером.

1. Сайт для семьи

http://www.happy-giraffe.ru/

Работала продолжительное время контент-менеджером на сайте в следующих разделах: «Кулинария», «Ремонт», «Рукоделие».

2. Фитнес, диеты, здоровое питание

http://fitdoma.ru/

Качественное наполнение сайта контентом, соответствующим заданой целевой аудитории.

3. Макияж, уход за лицом и волосами.

http://promakiyazh.ru/

Качественное наполнение сайта контентом, соответствующим заданой целевой аудитории.

4. Все о целлюлите

http://acellulit.ru/

Наполнение сайта с нуля. Уже более 100 статей.

Портфолио
Отзывы заказчиков
BasterYC
Артем 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Сбор, обработка и сохранение данных из википедии
Работа выполнено хорошо.
Быстрая проверка и своевременная оплата!
Ответный отзыв
wokster_job
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Перенести материалы с одного сайта на другой
Все сделала быстро, качественно и в срок. Только положительные впечатления от работы с Юлией. Всегда была на связи. Будем и дальше сотрудничать.
Прекрасный заказчик! Оплата сразу после выполнения задания!
Ответный отзыв
vakeks2
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Наполнить сайт.
Наполнено в кротчайшие сроки. Спасибо=)
С Вами приятно было работать и хотелось бы продолжать сотрудничество :)
Ответный отзыв
translation4u
Захар 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Техническое наполнение каталога на сайте (тексты уже подготовлены)
Юлия все сделала в срок. Проект выполняла вдумчиво - давала грамотные советы и задавала уточняющие вопросы по ходу работы. Планируем продолжение сотрудничества.
Осталась очень довольна сотрудничеством. Интересная задача, четкое ТЗ и оплата сразу же по завершению - в общем сплошные плюсы, рекомендую ;)
Ответный отзыв
Y4etka
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Наполнение каталога / CMS WP
Благодарю за отличную реализацию проекта, Юлия очень внимательная, понятливая и старательная. Ответственно подошла к заданию и сделала все очень оперативно и даже больше того, чем было указано в ТЗ. Очень понравилось сотрудничество и надеюсь будем сотрудничать и дальше. Спасибо. Рекомендую!
Отличный заказчик. Рекомендую! Оплачивает все в срок, грамотно ставит задачи и постоянно на связи.
Ответный отзыв
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