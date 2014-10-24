Благодарю за отличную реализацию проекта, Юлия очень внимательная, понятливая и старательная. Ответственно подошла к заданию и сделала все очень оперативно и даже больше того, чем было указано в ТЗ. Очень понравилось сотрудничество и надеюсь будем сотрудничать и дальше. Спасибо. Рекомендую!