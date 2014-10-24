По ссылке в резюме можете посмотреть мое портфолио.
Опытный контент-менеджер, рерайтер, копирайтер, SEO-копирайтер.
Оплата от 90 руб — 1000 символов без пробелов. Напишу все качественно и в срок.
Вот мое частичное портфолио.
Работаю уже продолжительное время копиратером, рерайтером, сео-копирайтером, а также контент-менеджером.
1. Сайт для семьи
Работала продолжительное время контент-менеджером на сайте в следующих разделах: «Кулинария», «Ремонт», «Рукоделие».
2. Фитнес, диеты, здоровое питание
Качественное наполнение сайта контентом, соответствующим заданой целевой аудитории.
3. Макияж, уход за лицом и волосами.
Качественное наполнение сайта контентом, соответствующим заданой целевой аудитории.
4. Все о целлюлите
Наполнение сайта с нуля. Уже более 100 статей.
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